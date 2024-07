Expectativa y realidad: así fue el mercado de pases de Colón

Colón finalmente no tendrá un cupo más por la lesión de Lautaro Laborié

"Estamos hablando con los dirigentes por algunos puestos, veremos en estos días que se puede contratar. Veremos qué aparece. Muchas veces hay una mezcla entre refuerzos e incorporación", le reveló Iván Delfino a Abrazo de Gol, por Canal Veo, donde habló de los refuerzos que necesitaba.

Y destacó: "Estamos buscando un delantero, hoy tenemos como referentes de área a Javier Toledo y Axel Rodríguez. Creo que los centrodelanteros posicionales se fueron extinguiendo. Antes había muchos, hoy es difícil. Un nueve que te haga seis u ocho goles se van todos para afuera. Los que anotaron en la temporada anterior en la Primera Nacional están en Primera o se fueron afuera".

"Quiero un volante mixto y uno por afuera también. Cristian Vega se va a quedar. Veremos atrás qué encontramos, ya pasé una lista, veremos qué se puede y qué no se puede. Capaz gastás dos caramelos en uno y no podés gastar más. Para nosotros es importante que llegue alguien que no rompa la armonía del plantel", cerró el DT de Colón.

Los planes A y B, ¿se cumplieron en Colón?

Como en cada uno de los últimos mercados de pases, sonó para volver Luis Miguel Rodríguez, quien rescindió su contrato con Gimnasia de Jujuy. Sin embargo, no fue prioridad, al igual que en el verano, para el DT Iván Delfino, y en el sondeo que hicieron los dirigentes salieron espantados por las pretensiones económicas.

Mientras que el volante mixto que siempre quiso Iván Delfino fue Oscar Garrido, quien hizo mucha fuerza para llegar a Colón, cuyos dirigentes también tuvieron que agilizar el ingenio para conseguir su contratación. Este fue el único Plan A que fue satisfecho en este receso.

Es que el nombre de Genaro Rossi, atacante joven que estaba militando en Chaco For Ever, surgido de Newell's, era una alternativa que surgió a los planes A que no pudieron ser complacidos. Sin embargo, el DT levantó el pulgar para su llegada, y fue el primero en estampar la firma.

Para el puesto de delantero hubo varios ofrecidos, entre ellos Jonatan Bauman y Claudio Bieler, exjugadores de Colón, sobre los cuales no llegó el visto bueno del DT de Colón. Es que para ese puesto, según se pudo averiguar, la prioridad era Facudno Ferreyra, expunta de Vélez e Independiente, quien se encuentra en Tigre.

Jonatan Torres, en tanto, fue un sueño que era imposible de cumplir. También sonó fuerte Nicolás Servetto, quien se encuentra en Atlético Tucumán, sin tanta continuidad.

El puesto de marcador central no se pudo reforzar, ya que el apuntado era Gastón Maffini, a quien Delfino dirigió en Estudiantes de Río Cuarto y en la primera parte del año militó en Belgrano de Córdoba. También sonó Maximiliano Padilla, más allá que las negociaciones no prosperaron.

También sonaron Gastón Novero y Brian Nievas de Chaco For Ever. El volante nacido en Diamante, provincia de Entre Ríos, era uno de los planes A del DT Iván Delfino, pero nos e pudo concretar su incorporación.

De esta manera se fue el mercado de pases de Colón, donde solo llegaron dos de los cuatro refuerzos que podría haber sumado, pero también se inscribió a Kevin Colli. Lo de este volante no está cerrado, pero se seguirá negociando por su incorporación.