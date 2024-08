Godano, sin vueltas en Colón: "Estamos angustiados y con las preocupaciones lógicas"

El presidente de Colón, Víctor Godano, dijo que lo justo era "un empate" ante Nueva Chicago, pero "hay que ser pacientes". Confirmó que no buscan otro refuerzo

Una derrota que quizás es demasiado castigo por cómo se dio el partido y por eso la bronca del plantel, que ve que el esfuerzo no alcanza. Que es preciso algo más, como en este caso la falta de gol. Luego del partido, el presidente Víctor Godano contó sus sensaciones, además de referirse a varios temas del presente.

Víctor Godano y la actualidad de Colón

Inicialmente habló de la intervención de Ignacio Lago y su futuro: "Nacho fue operado esta mañana (por este lunes). Estuvo Francisco Vega acompañando al doctor Batista y salió bien. El jugador se va a quedar hasta el jueves acá y luego volverá a Santa Fe. Colón tiene la opción de comprarlo en diciembre y lo estamos evaluando, porque el jugador se quiere quedar. Veremos si se puede hacer el esfuerzo".

Sobre el último cupo de refuerzo, fue contundente: "No estamos buscando nada. Si aparece algo, veremos. Por (Matías) Palavecino nos pidieron un préstamo que no estábamos dispuestos a pagar".

Luego se metió en lo deportivo: "De esto se sale con trabajo, dedicación y mente fría. Estamos dolidos por el resultado, pero tenemos que seguir adelante, esto no termina. El equipo mostró algo distinto, pero no alcanzó. No sé si es mala suerte, que cada vez que nos llegan nos convierten y eso nos tira para atrás. Tenemos que ser pacientes en este momento".

Más de Víctor Godano en Colón

En otro tramo, el presidente sabalero reveló por qué no estuvo Javier Toledo: "Operaron a su hijo en las últimas horas y se lo licenció para que esté con su familia".

Para posteriormente hacer alusión a Rodolfo De Paoli: "Lo veo bien. Se trabajó mucho y habló con los jugadores. Esperábamos un resultado positivo para reivindicar todo lo de la semana pasada, pero no se pudo. Rodolfo es un técnico importante y que trabaja. De esto se sale con resultados".

"Estamos angustiado y con las preocupaciones lógicas. Quizás el resultado no fue justo, tuvimos para empatarlo. Fue mejor que lo que se vio en Salta, pero no alcanzó. Tenemos que estar comprometidos todos juntos. La gente tiene que seguir acompañando", concluyó Bicho.