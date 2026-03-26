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Golpe de timón en Colón: Medrán ajusta piezas y busca reacción en Paraná

Ezequiel Medrán mete dos cambios clave tras la caída ante San Telmo y perfila un equipo más equilibrado para visitar a Patronato. Colón, séptimo en la Zona A, necesita volver a sumar.

Ovación

Por Ovación

26 de marzo 2026 · 08:23hs
Golpe de timón en Colón: Medrán ajusta piezas y busca reacción en Paraná

Luego de la dura derrota frente a San Telmo, Colón no tiene margen para titubeos en la Primera Nacional. Por eso, en la práctica del miércoles, el entrenador Ezequiel Medrán empezó a delinear cambios pensando en el duelo del domingo a las 16 ante Patronato, en el Presbítero Bartolomé Grella, con arbitraje de Daniel Zamora.

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El primero de los movimientos será el regreso de Leandro Allende, quien dejó atrás un desgarro y ocupará el lateral izquierdo en lugar de Facundo Castet. Una variante que el DT ya tenía en mente desde antes del choque ante Acassuso, pero que la lesión había postergado.

Más marca en el medio de Colón

El segundo cambio tiene una lectura táctica más profunda. Matías Muñoz ingresará por Lucas Cano, lo que implica un mediocampo más poblado y combativo.

Con esta decisión, Medrán busca recuperar equilibrio, reforzar la contención y evitar los desajustes que quedaron expuestos en la Isla Maciel. Así, el equipo se parará con tres volantes centrales: Muñoz, Federico Lértora e Ignacio Antonio.

Colón, con un sistema flexible

Más allá de los nombres, el DT también piensa en variantes dentro del partido. Si bien la defensa mantendría su estructura habitual, no se descarta que Colón pueda mutar a una línea de tres o cinco, con el retroceso de Lértora para reforzar el fondo en momentos puntuales.

Leandro Allende
Leandro Allende se recuper&oacute; de un desgarro y ser&iacute;a titular en Col&oacute;n para visitar a Patronato.

Leandro Allende se recuperó de un desgarro y sería titular en Colón para visitar a Patronato.

En ofensiva, no habría modificaciones: Julián Marcioni y Ignacio Lago se moverán por las bandas, mientras que Alan Bonansea seguirá como referencia de área.

El posible equipo titular de Colón

De no mediar imprevistos, el Sabalero formaría con: Gabriel Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Allende; Antonio, Lértora y Muñoz; Marcioni, Bonansea y Lago.

LEER MÁS: El partido entre Colón y Patronato tiene árbitro confirmado

El entrenamiento del viernes será clave para terminar de confirmar la idea, pero el mensaje ya está claro: más equilibrio, mayor solidez y un equipo preparado para adaptarse a lo que demande el partido.

Colón San Telmo Ezequiel Medrán
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