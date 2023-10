Colón no presentó a su DT, Néstor Gorosito, en la conferencia post derrota ante Barracas. El subcapitán, Paolo Goltz, puso la cara y salió a bancar a Pipo

La palabra más esperada en el mundo Colón no estuvo en la noche del Tomás Ducó. Néstor Gorosito decidió no dialogar con la prensa y su lugar lo tomó el experimentado Paolo Goltz.

"La verdad que es difícil, estamos muy dolidos porque habíamos arrancado bien, lo aprovechamos, no fue todo el primer tiempo pero los primeros 30 minutos. Nos alcanzó para conseguir la ventaja y la bronca por no saber mantener la diferencia futbolística que conseguimos ante un rival complicado, ellos con las divididas las aprovecharon para tener el resultado a su favor", tiró de movida.

Para luego, sostener que "la semana fue complicada porque no nos gusta perder, en el descenso estamos cerca, al técnico lo bancamos y el grupo está muy bien, son las dos tablas. En una estamos arriba, hay que seguir sumando, tenemos un grupo muy unido que trabaja bien en la semana".

Goltz se tomó su tiempo para dejar su opinión en relación al último Clásico. Al respecto, subrayó: "No estoy de acuerdo con varias opiniones, para mí Unión no fue superior, cada uno tiene su punto de vista, estábamos con bronca porque queríamos ganar, no hubo opiniones nuestras. Este partido fue malo, Barracas nos llevó a cambiar la manera de jugar, estamos calientes y con bronca".

En otro tramo de su conferencia apuntó que "conseguimos la ventaja que pudo ser mayor, tuvo el equipo una más para estirar la ventaja y lo terminamos pagando caro. Yo quería hablar, no se porqué no habló Pipo, tuvieron pelotas paradas y con un rival que trabaja bien, es un error nuestro, ellos lo aprovecharon muy bien".

El entrerriano enfatizó que "confío a muerte en el equipo, en el grupo, arrancamos mal el otro torneo y lo estamos pagando caro, tenemos jugadores de jerarquía y vamos a pelear por el torneo".

Goltz2.jpg Goltz confía a muerte en el grupo, con una situación cada vez más complicada. UNO Santa Fe

Goltz también dijo que "no podemos mantener ese buen comienzo como tuvimos, es para analizar, sabemos que el apoyo como local es muy bueno, eso se traslada al equipo, en el Clásico la cancha explotaba, eso te hace ir para adelante, de visitante no sumamos, en nuestra cabeza está ganar, tenemos que tener ese segundo de frialdad para no perderlo".

Cuando lo consultaron sobre la chance desperdiciada por Ábila, el defensor destacó que "no hablé con Wancho, tuvo una muy clara, debe estar con mucha bronca, es un jugador de jerarquía, podíamos estirar la ventaja, una oportunidad para aprovechar, a veces después hablar o decir una cosa, ya está, se nos viene un rival muy complicado como River, el equipo tiene que aparecer, de local y con nuestra gente va a ser un partido donde buscaremos un buen resultado".