Néstor Gorosito cuenta con la posibilidad de plantar en cancha a su equipo ideal en Colón para visitar a Instituto, ya que finalmente en la lista de concentrados apareció Paolo Goltz, quien se perdió el partido ante Banfield por una molestia en el tendón de Aquiles. Sin embargo, no está garantizada su presencia.

Es que en el transcurso de la semana no todos los días fueron de trabajo normal para Paolo Goltz, con lo cual será evaluado en las próximas horas para determinar luego si está o no en condiciones de jugar como titular ante Instituto, tomando como referencia que ante Defensa y Justicia pidió el cambio, y que no tuvo acción frente a Banfield.

Paolo Goltz.jpg

Mientras que en la mitad de la cancha la intención de Néstor Gorosito sería la de plantar nuevamente al paraguayo Carlos Arrúa como tercer volante. Esa es una posición donde el DT no consigue dar en la tecla, ya que probó también con Tomás Galván y con Stéfano Moreyra.

Carlos Arrúa.jpg Prensa Colón

En cuanto a las buena noticia para Pipo Gorosito, la misma obedece a que volvió a aparecer entre los convocados el uruguayo José Neris, con lo cual tendrá otra alternativa ofensiva, tomando como referencia que todavía no puede ser considerado Jorge Benítez.

El caso del Conejo Benítez es muy curioso, ya que el jugador tiene el alta médica de un golpe que sufrió en la rodilla, pero manifiesta dolor en la zona, como lo referenció Néstor Gorosito en la previa del partido ante Banfield en Santa Fe.

De esta manera, lo 11 en los que piensa Néstor Gorosito para tratar que Colón sume otro triunfo, esta vez ante Instituto en Alta Córdoba, son los siguientes jugadores: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Cristian Vega, Carlos Arrúa y Juan Pablo Álvarez; Santiago Pierotti y Ramón Ábila.