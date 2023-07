• LEER MÁS: Colón erró todas las que tuvo y solo empató ante Belgrano

Asimismo, explicó qué buscó con los cambios en el complemento: "Con Tomi (Galván) y Tronco (Laureano Troncoso) buscamos mayor compromiso de juego y agresividad. Por momentos se pudo lograr para no depender de las corridas de Pierotti y Farías. Si somos imprecisos y erramos pases es imposible progresar. Las opiniones son respetables. Jugaron todos los que tenemos. Esperemos de acá al final sacar la mayor cantidad de puntos y mejorar".

Néstor Gorosito 1.jpg Pipo Gorosito pidió "no ver fantasmas" en Colón en esta recta final de Liga Profesional. UNO Santa Fe / José Busiemi

También resaltó el rendimientos de algunos jugadores: "(Gian) Nardelli y Paolo (Goltz) hicieron un excelente partido, igual que (Eric) Meza y las corridas de (Santigo) Pierotti. El segundo de (Cristian) Vega también, pero necesitamos sumar más jugadores en ese nivel".

"Si erramos pases fáciles puede ser por presión, nervios, urgencia o falta de movimiento. Necesitamos mayor movilidad para que haya alternativas, pero fallamos pases muy fáciles. Así es imposible. Hay que tener precisión, porque sino es imposible. Si todo es lento se amplia la complejidad", remarcó Pipo.

Cuando se le consultó sobre cómo califica su trabajo en el club, prefirió dejarlo para más adelante: "No pienso en eso sino en el día a día y no en la condición. Firmamos por un año y estamos hablando de traer refuerzos y jerarquizar el plan. En la campaña hubo partidos que jugamos bien y no pudimos ganar por cuestiones claritas que todos saben y merecimos algunos puntos más, pero la única verdad es la realidad. Así que hay que seguir mejorando".

No quedó solo ahí: "Llevamos a los que vemos que están para jugar. Cuando dije que faltaba en los chicos de reserva se hizo toda una novela. Por ahí están para entrar un ratito. A veces las urgencias te llevan aponer jugadores y no es lo ideal. El otro día lo de (Thiago) Yossen, en el que tenemos muchas esperanzas, aguantó hasta donde pudo. Algo emocional y físico también. Somos los que estamos y después veremos junto a la comisión qué es lo mejor para traer. Uno ve que aparecen nombres que no sabemos ni de dónde salen".

En otro tramo de la conferencia, Gorosito se quejó por la fecha del cruce ante Lanús por Copa Argentina: "No me parece justa la fecha, porque hay jugadores que seguro se pueden al terminar el torneo. No me parece lógico. Lo mejor hubiera sido jugar cuando comienza con un plantel armado. Es la realidad del fútbol argentino y en esto no tiene la culpa Colón. Es cómo está el mercado y lo que estipula la AFA. Uno tiene que tratar de adaptarse y afrontarlo. Había 43 jugadores sin posibilidades de jugar esta recta final, pero nos afecta a todos por igual. No hablé con José (Vignatti) esta semana, por lo que no puedo decir si hay algo ya concretado".

En el final, enfatizó sobre las incorporaciones: "Sacando River, Boca, Racing y Talleres, que están bien, el resto estamos parecidos en lo económicos y todos jugaremos con ese impedimento, tiendo que depender de las ventas".