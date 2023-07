LEER MÁS: Mercado de pases: el apuro de Gorosito y la postura de Colón

Y la información que llega desde Paraguay, según pudo revelar Radio Gol (FM 96.7), es que Néstor Gorosito estaría en el radar de los dirigentes de Cerro Porteño, quienes desde este domingo se encuentran buscando entrenador luego de la renuncia del argentino Facundo Sava (ex-DT de Unión y Patronato).

Pipo Gorosito 1.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

El sitio ABC de Paraguay, reveló que "luego de la derrota de local sufrida frente Guaireña en la ronda inugural del torneo Clausura, el entrenador Facundo Sava se despidió de la dirección técnica de Cerro Porteño, cortando así el vínculo que extendía hasta diciembre de la actual temporada. De hecho, la directiva ya tomó la decisión de sacarlo del cargo".

Según el mismo portal, "los candidatos a tomar el comando del plantel azulgrana figura el uruguayo Hernán Rodrigo López, quien en el torneo Apertura estuvo a la cabeza del plantel de Guaraní. El otro que puede tener una chance es Diego Gavilán, quien viene cumpliendo una gran campaña en la Copa Libertadores Sub 20, competencia en el que el Ciclón se instaló en las semifinales". Sin embargo, el nombre de Néstor Gorosito, DT de Colón, sería otro de los nombres que analizan los dirigentes de Cerro Porteño por estas horas.

Vale recordar que cuando se dio la salida de Sebastián Méndez de Unión para dirigir a Vélez, Néstor Gorosito fue consultado por la decisión del DT de marcharse a otro club y romper con su contrato, cuestión que debería darse en esta oportunidad si prospera lo de Cerro Porteño. Al respecto, Pipo afirmó: "Cada uno hace lo que siente. Estando en Tigre me llamó José, le dije que tenía contrato con Tigre, que si me iba en el medio del contrato el día de mañana le podía hacer lo mismo a él. Echan a 100 y hay uno que se va, y todos hacen hincapié en el 1 que se va. No lo conozco al pibe, solo de haber jugado a la pelota en contra. A todos les llama la atención el que se va.