Gorosito: "Colón tiene que estar entre los seis primeros"

Cuando le preguntaron por la semana de trabajo luego de ganar en La Bombonera, Pipo dijo "que el equipo necesita estar en posiciones de arriba, por la cantidad de gente que lleva, lo más difícil después de un triunfo es ratificarlo al siguiente. Talleres tiene muy buenos jugadores, es uno de los equipos que más dinero gastó. Hay que ratificar la mejoría que venimos trayendo".

En referencia a los lesionados (Benítez, Arrúa), subrayó que "Conejo está con un dolor en la rodilla, fue un golpe en el entrenamiento, le molesta. Con respecto a Arrúa está con una carga muscular y decidiremos si juega o no. En cuanto al calendario no va a incidir, tenemos que estar preparados. En el 95 fui a jugar a Japón y el primer día nos dieron los partidos de todo el año, vuelos. En Argentina es muy difícil planificar a futuro. Las cosas tienen que estar diagramadas, hacer un solo sorteo, más simple. No debe ser fácil, tenemos la inseguridad, eso para diagramar cruces no es tan fácil. Doy un ejemplo de 28 años atrás".

En otro tramo de la charla apuntó: "No cambia nuestra forma un triunfo, si volvemos a obtener otro triunfo se sentarán bases importantes para jugar con mayor tranquilidad. El poco volumen en cancha de Boca es propio de no haber conseguido resultados. Llevamos 50 días de trabajo, empatamos mucho donde hicimos méritos para ganar. Hay que mejorar desde la posesión, pero el equipo va a estar bien si Dios quiere".

Cuando puntualizó aspectos del funcionamiento, dijo que "tenemos que jugar mucho mejor, con más posesión de pelota, todo lleva su tiempo. El Perlaza que jugó el otro día no fue el que inició en partidos anteriores, Álvarez, Pierotti, Goltz. Muchos están creciendo, la idea es potenciar lo colectivo".

Y nuevamente le apuntó al rival de este jueves: "Talleres contragolpea muy bien, salen muy rápido, tiene jugadores de mucha valía y calidad superior a la media. Un equipo que gastó mucho dinero, buenas individualidades, Garro tiene muy buena zurda. Es un lindo equipo para jugar, porque te dejan jugar y lo podes agredir. Hay que tener cuidado porque las que tienen te hacen el gol".

Más adelante, soslayó: "Para jugar bien a la pelota hay que estar bien físicamente, las cosas son simples y claras. Los metros recorridos por los jugadores son mayores a los que tenían cuando llegamos. Hay que mejorar lo futbolístico, lleva un tiempo prudencial, algo lógico".

Pipo también se alegró por el rendimiento de los defensores en La Bombonera, al destacar que "tenemos mucha confianza en Gian (Nardelli), no sabíamos quien iba a jugar en Boca. En Gimnasia lo marcó muy bien a Sosa, si jugaba Villa podía desdoblar muy bien porque es rápido y fuerte. Facundo (Garcés) tuvo un rendimiento parejo, se alternó muy bien con Álvarez, cuando entró Ibáñez respaldó bien, sería importante recuperar a Rafa (Delgado) que nos da salida y buena pegada".

Cuando dejó su pensamiento por algunos aspectos que encuadran a la prensa, disparó: "Hay veces que a los periodistas les mientan, les hablen raro. Llegar a las 6 de la mañana y te vas a las 12 de la noche. Es todo mentira. Según si te quieren pegar, hablan de no ganar, el que te quiere favorecer te dice, desde que están no perdieron. Depende de la simpatía, no es bueno empatar 7 partidos, habla de fortaleza en un lugar y carencia en otro. Cuando más se mantenga el arco en cero, más chances habrá de ganar, en los últimos partidos nos generaron los últimos 10' para embarrar los 80' anteriores que merecimos ganar. Tenemos claro que hay que mejorar, Colón necesita estar entre los seis primeros, por lo que significa como institución. Si pierde Unión, el problema es de Unión, nos tenemos que alegrar por ganar nosotros. Es mi forma de pensar, me alegra cuando ganamos nosotros que cuando pierde Unión. Los rivales que hagan lo que quieran".

En la parte final y en relación a la Copa Argentina, el DT de Colón expresó: "Tenemos la experiencia que muchas veces poníamos a los que no venían jugando en la Copa Argentina, lo que ponías arrastraban una inactividad y no están acostumbrados a jugar siempre juntos. Vamos a jugar lo que juguemos con lo mejor que tengamos. No vamos a cuidar a nadie, vamos a afrontar con lo mejor que tengamos".