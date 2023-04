Varias novedades entre los convocados de Colón para jugar ante Talleres

Colón llevó adelante este martes por la tarde una nueva práctica en el predio 4 de Junio con miras al duelo ante Talleres por la 11ª fecha de la Liga Profesional. Todavía el DT Néstor Gorosito no dio pistas de la formación, pero sí confeccionó la lista de convocados, con importantes novedades.

Por un lado, finalmente el paraguayo Carlos Arrúa no está lesionado y fue incluido, por lo que habrá que ver si será titular o bien, si estará en el banco. Uno de los datos salientes es el retorno de Rafael Delgado luego de la lesión, que podría sumar chances para estar entre los 11, aunque también es cierto que viene sin rodaje.

Mientras que no aparece Jorge Benítez, cuando se presumía que podía estar en condiciones. Quedó claro que Pipo no lo vio bien y prefiere no arriesgarlo para tenerlo óptimo en los próximos partidos.

El plantel sabalero volverá a trabajar este miércoles por la mañana en el mismo escenario, donde el conductor seguramente terminará de delinear la formación. Luego del almuerzo, el grupo quedará concentrado a la espera del choque ante Talleres en el Brigadier López de este jueves, desde las 16.30, con arbitraje de Sebastián Martínez.

A continuación, los convocados: