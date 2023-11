Gorosito: "Es una lástima que estén en esta situación Colón y Gimnasia, pero tampoco es casualidad"

Néstor Gorosito, exDT de Colón y Gimnasia, contó sus sensaciones en la previa del desempate. "No es casualidad que estén así, sino por un cúmulo de cosas", dijo

Rosario se prepara para ser epicentro del desempate por la permanencia entre Colón y Gimnasia el viernes, desde las 17. Un partido de máxima tensión, donde ya no hay más chances. El que gana se queda y el pierde baja a la Primera Nacional.

A medida que se acerca el momento aumentan los nervios, pero también la pasión, ya que el estadio Marcelo Bielsa de Newell's estará copado por ambas parcialidades. En la previa, Néstor Gorosito, que dirigió a ambos clubes, contó sus sensaciones en charla con D Sports Radio, en el programa ¿Cómo te va?

Primero, admitió ahora que fue decisión suya alejarse del Sabalero: "Los chicos en su momento nos pidieron que no nos vayamos y (José el presidente, Vignatti) me dijo lo mismo. Pero pensamos que yéndonos íbamos a liberar un poco todo. Porque siempre que llega un técnico ve más fáciles los errores y se familiariza. Por eso cuando se cambian un par de cosas se consiguen respuestas. Por eso dimos un paso al costado, porque entendimos que le hacíamos un bien al club".

Pipo Gorosito.jpg Pipo Gorosito palpitó el desempate entre Colón y Gimnasia en Rosario. UNO Santa Fe | José Busiemi

Respecto al partido, fue sincero: "Esto es fútbol y por eso es tan lindo, porque no podés predecir nada, porque una pelota te puede cambiar todo lo hecho en el año, algo que no pasa en otro deporte. En el fútbol te puede modificar la ecuación".

"Lo que siento es difícil de explicar, porque tengo un cariño especial por Gimnasia, con chicos que están de nuestra época, y también por Colón, donde tuvimos nuestro último trabajo. Colón tiene todo para ser grande, al igual que Gimnasia. Los dos tienen muchísima gente y es una lástima que estén esta situación, pero no es casualidad tampoco y no es una cosa sola, sino un cúmulo de factores", agregó Pipo.

Mientras que en el final de lo más importante, admitió que su paso por Colón le deja un sabor amargo: "Sí, me frustró un poco. Desde el reconocimiento de los jugadores, no. Algo que me llena mucho más que lo que se pueda decir otro. Cuando los jugadores hablan bien, es la mejor propaganda que puede tener un entrenador".