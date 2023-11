LEER MÁS: Javier Toledo, un nuevo dolor de cabeza en Colón

"El encuentro contará con parcialidad de ambos clubes y cada uno de ellos dispondrá de 15 mil entradas, que se venderán a través de la plataforma Deportick (www.deportick.com.ar), a partir de las 18", reveló el martes la Liga Profesional. Gimnasia ocupará la Popular Sur, la Tribuna Vieja Amelia y Platea Tata Martino; mientras que Colón tendrá la Popular Norte, Platea Superior Este y Platea Inferior Este".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FColonOficial%2Fstatus%2F1729846906514231435&partner=&hide_thread=false Recordamos que la venta de entradas para el partido desempate ante Gimnasia está exclusivamente a cargo de la plataforma Deportick (https://t.co/RmxqFodk64). El Club Colón no participa de la forma ni organización de la misma. pic.twitter.com/Nhu37reoXY — Club Atlético Colón (@ColonOficial) November 29, 2023

En tanto que a continuación, detalló: "La venta de entradas será exclusivamente para los socios de ambas instituciones. En el caso de existir un remanente, recién ahí se las vendería a los no socios. Los precios serán los siguientes: Popular Sur y Norte: socios $8.400 | No Socios $11.550. Tribuna Vieja Amelia y Platea Superior Este: socios $10.500 | No socios $13.650 y Platea Tata Martino y Platea Inferior Este: socios $12.600 | No socios $15.750".

Por lo que pudo conocer UNO Santa Fe, hubo innumerables reclamos de los hinchas de Colón, escribiendo a las cuentas del club y a los diferentes contactos de la institución, con lo cual se decidió lanzar un breve comunicado para revelar una cuestión crucial para los que pretendan estar presentes el viernes en Rosario acompañando al equipo de Israel Damonte ante Gimnasia.

El escrito reza lo siguiente: "Recordamos que la venta de entradas para el partido desempate ante Gimnasia está exclusivamente a cargo de la plataforma Deportick (http://deportick.com.ar). El Club Colón no participa de la forma ni organización de la misma".