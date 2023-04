Gorosito: "La idea siempre es tratar de jugar mejor que el contrario"

Si bien desde hace un par de fechas aclaró que no dará más el once inicial, adelantó que "la vuelta de Perlaza está dentro de las posibilidades, está mucho mejor del pie, es muy probable que juegue. Y después estamos ahí quien de los dos va a jugar en la otra posición, uno puede ser Arrúa. Con mucha ilusión de hacer un buen partido con un equipo que propone, abierto, que hace muchos años tiene una forma de jugar y elije jugadores y entrenadores para jugar así. Siguen una línea que marcan, con muchas ganas de ganar".

Más adelante, reconoció que "estamos trabajando con la misma seriedad, se ganaron dos partidos y hay que ganar el próximo, no cambia, es mucho más para el afuera que para adentro, cuando no ganas hace que apresure tiempos, hay veces que cuando no ganas lo querés hacer, no cambia la forma nuestra de ser por un resultado u otro".

Si bien el Halcón es uno de los animadores del certamen, Pipo dijo que "es un rival que exige como Vélez, Talleres, Newell's, como todos, en esos partidos fuimos superiores a los rivales, la idea es siempre tratar de jugar mejor que el contrario, vas a tener más posibilidades de ganar, la ecuación del fútbol es más simple para mí, mientras menos te gambeteen, más patees al arco, más posibilidades tendrás para ganar".

En referencia al momento de Pierotti, disparó: "Es un chico con muy buenas bases familiares, muy humilde y ubicado, tiene 22 años y parece mayor por lo serio y responsable, seguimos igual con él, con Facu, son muy adultos para la edad que tiene. Es lógico que te equivoques, si no lo haces, con familia formada es peor. Son dos chicos con muchos valores familiares que es lo más importante de todo".

Si bien el Sabalero obtuvo dos triunfos en fila desde su arribo, el DT soslayó que "ganamos dos partidos, uno por Copa Argentina. Colón merece ganar seguido, entrar a un copa, es lo mínimo para mí que merece, lleva su tiempo, su trabajo. Las críticas si fueron futbolísticas, nadie tiene la verdad absoluta, en el fútbol a comparación de otras profesiones, hay mucho azar, pasión, hiciste una jugada extraordinaria y erraste, el contrario atacó una vez y te hizo un gol. Seguimos trabajando con la misma seriedad, el mismo respeto, tratamos de que puedan desarrollar un buen entrenamiento, la única forma es trabajar. Llevamos dos meses para el partido contra Defensa, de los últimos 28 no tuvimos un día libre. No vamos a saber más porque ganamos ni menos porque perdemos".

Cuando lo consultaron por las ausencias de los delanteros, disparó: "Neris estaba con una contractura en el aductor y tendrá para 10/15 días de recuperación, Conejo le sigue molestando la rodilla, lleva prácticamente 40 días de la lesión donde no pudo entrenar a la par de los compañeros. Físicamente están bien, recuperados y con mucha ilusión de hacer un buen partido".

En otro tramo de la charla añadió: "Hemos generado una muy buena comunicación, normalmente somos de tener muy buena relación con respeto, que no nos careteen, que nos enseñen, tratamos de hacerle ver eso, somos compañeros con diferentes roles. Somos compañeros de trabajo, no nos olvidamos que somos jugadores que no podemos jugar, nunca dejamos de ser jugadores, siempre sentimos como jugadores y obramos como director técnico, siempre le dimos prioridad al grupo, tenemos que están identificados con lo que hacemos y le pedimos, somos agradecidos".

Gorosito también es consciente que "donde ganas dos partidos seguidos nos metemos en una copa, el fútbol argentino es muy parejo, no se le hace tan fácil a los europeos, City, Barcelona, Madrid, siempre están primero, segundo o tercero. En Argentina, River, Boca y Racing están mejor económicamente pero no ganan fácil, porque los rivales exigen. Uno siempre tiene la máxima ilusión, desde que dirigimos Chicago que estaba prácticamente descendidos. Le dijimos que queríamos salir campeones y nos miraban. No nos gusta flotar sino llegar a la orilla".

Y en referencia a la vuelta de Farías, no dudó en decir que "Farías si Dios quiere por lo que hablé con él, con Instituto podría jugar algunos minutos. Es de otra categoría junto al Flaco Garcés y Pierotti son los tres proyectos más importantes, son de venta hacia Europa".

Sobre una posible venta de Garcés, el orientador rojinegro expresó: "Sinceramente no hablé con Facundo, me pondría muy contento cuando a los chicos lo venden y asegurar su futuro. Tratamos de aconsejarlos, que ahorren dinero, se compren su casa, es una satisfacción traer a Lavezzi, Romagnoli, todos los que pasaron, y después triunfaron. Una vez que dejaste de jugar nadie se acuerda de vos, tratamos de aconsejarlos, que se rodeen bien, hoy están mejor asesorados, hacer una parte de docencia que es lo más lindo de la profesión".

Nuevamente se metió de lleno en el partido ante el Halcón para decir que "Defensa juega así desde Cocca, Almirón, línea de cuatro, un volante central, dos de salida o uno mixto, con Uvita, salen los interiores cuando reciben los marcadores de punta, ellos saben lo nuestro, todos sabemos que Messi gambetea para la izquierda y tiene 800 goles. El fútbol es tan apasionante, hay un montón de situaciones impredecibles, todos vemos al contrario y todos te ven a vos. Por eso es tan lindo".

El experimentado conductor consideró que "hoy hay que estar más preparado porque los chicos tienen más información. Antes nos tocaban la fibra y matábamos. Todo el día jugábamos a la pelota. Yo tenía un campito y jugaba todo el día. Hoy tienen un teléfono, eso es bueno y es malo. Tienen más información, le tenés que dar los porqué cuando le solucionas los problemas. Se perdieron amigos, son por computadora, todos son más independientes, el entrenador tiene un 80% en la semana de injerencia y el 20% del jugador, que sería el descanso, el cuidado, a la alimentación, y el domingo cambia. El entrenador te puede corregir en un 20% pero en un 80% el jugador define".

Antes de su despedida, volvió a elogiar y agradecer a su plantel. Por eso cuando detalló algunas cosas que le gustan de este Colón, puntualizó: "El convencimiento salgan o no las cosas, en lo posible de adueñarnos de la pelota, crear espacios, la presión más lejos de cuando vinimos, hoy Perlaza es otro jugador al que recibimos, el convencimiento cuan ejecutan las cosas que le pedimos".