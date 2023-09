Más adelante admitió que "sin tener volumen de juego, que no se desesperen, saliendo principalmente a través de Goltz y Espíndola íbamos a tener opciones a las espaldas de Montiel. En el primer tiempo recuperamos la pelota muy atrás, en el segundo lo hicimos más adelante, me pone muy contento por el plantel, si perdíamos hoy, y no le ganamos a Unión nos teníamos que ir, estamos muy cómodos en el club, nos gustaría quedarnos mucho tiempo y se lo merece el equipo".

Pipo también reconoció que "el otro día no jugamos bien, es relativo cuando ganamos está todo bien, cuando se pierde parece que todo está mal. Nosotros tenemos que corregir cosas para que no nos vuelva a pasar. Espero que ahora Mariano Cassanello diga que hicimos bien los cambios, salvo que le manden a decir lo que tengo que hacer".

En referencia a los jugadors qu volvieron, dijo que "a Paolo le costó el primer tiempo, en el segundo lo hizo excelente, Bata nos da lucha, coraje, venía de un período sin entrenar a la par de los compañeros. Conejo viene mejorando mucho, va a estar mejor con Unión. Con el envión los tenemos que meternos en un arco, jugamos en nuestra cancha y con nuestra gente. No me gusta que me echen culpa que no tengo".

El orientador rojinegro subrayó que "de 7 partidos teníamos el 67% de los puntos, el grupo no quería perder con Huracán e Instituto, se está dando hasta la 10ª fecha vamos a estar ahí. Perdes uno, nosotros traemos el lastreldel torneo pasado, le descontamos a Unión, Tigre, Sarmiento. Jugamos muy mal hasta Rosario, se fueron cinco jugadores, sentimos mucho la partida de Juan Álvarez, son humanos los jugadores, que vienen 15, llegan 10. No tiene la culpa Colón, el diagrama de cómo se hacen los torneos".

Cuando se refirió al DT de Unión, apuntó: "Le tengo un gran aprecio porque lo tuvimos, lo hizo bien a Central, está Costa que lo hicimos debutar en Primera, es un equipo muy corredor, Vera y Zenón tienen salida, Morales y Dómina son agresivos, es dinámico como es el Kily con todos sus equipos. Nosotros lo vamos a preparar igual que todas las semanas, es un partido especial, es una obviedad, saben la alegría, la pasión, uno se tiene que aislar, jugar con corazón, pero no apartarlo del fuerte nuestro. Si ganas está bien, sino está todo mal".

Más adelante, de Wanchope Ábila opinó: "Me pone muy contento por él, pesa 9 kilos menos desde que llegamos, tiene para jugar un par de años más, me alegra por el esfuerzo que hizo para bajar esos kilos".

En la parte final, volvió a insistir en que "traemos un lastre del torneo pasado, uno es consciente que se está jugando el descenso, si le apuntamos arriba, es muy bueno, si jugamos por el descenso tenes que ser mejor que uno o dos, uno anhela ser mejor que todos. Si zafamos en el último partido quiero ser mejor que esos dos".

Y remató, apuntando otra vez a Unión: "En el inicio del partido se tiene que ver un equipo que pase por arriba al otro, no tenemos nada que ver o esperar a lo que hará el contrario. Pierotti está bien y lo vamos a contar en el Clásico. El triunfo se lo dedicamos a Germán (Conti), lo pusimos por el compromiso que tuvo siempre, él quiso estar, por eso entró y la gente y le equipo le hicieron un regalo".