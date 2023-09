Fue así que las situaciones de gol se apelaron en los primeros 45 minutos, dado que ambos bloques defensivos otorgaron muchas ventajas. Pegó primero Argentinos, con una gran definición de Luciano Gondou, cuando se jugaban 9' y desde afuera del área; remató con zurda y metió la pelota en el ángulo derecho.

Después de una jugada con dos tacos, Luciano Gondou sacó un hermoso zurdazo al ángulo para el 1-0 de Argentinos sobre Colón#LPFxTNTSports pic.twitter.com/YCQx0cnJwN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 25, 2023

Un golazo aunque quedó la duda si Ignacio Chicco pudo hacer algo más ya que no atinó a reaccionar. Pero antes del gol, el equipo visitante ya había llegado con un cabezazo dentro del área chica de Gabriel Ávalos que Facundo Garcés terminó mandando al córner.

También llegó con un cabezazo de Leonardo Heredia que fue a parar a las manos de Chicco y en el final Gondou dentro del área remató al lado del caño derecho. Colón lo pudo empatar con un cabezazo debajo del arco de Favio Álvarez que Alexis Arias en una tapada estupenda fue al piso para desviar el testazo.

El arquero de Argentinos se lució ante la definición de Facundo Garcés. El Bicho le gana 1-0 a Colón#LPFxTNTSports pic.twitter.com/BM9t06VttX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 25, 2023

Y antes el arquero del Bicho a puro reflejo tapó un remate dentro del área chica y en el rebote el cabezazo se fue por encima del horizontal. Fue realmente intenso y bien jugado con Argentinos generando chances en función del juego colectivo y con Colón empujando y mostrando ganas de revertir la situación.

Lo dio vuelta a puro gol

Colón terminó sumando un triunfazo que no solo le permite salir de la zona del descenso, sino que además lo ubica en la 2ª posición de la Zona A. Y el mérito es aún mayor porque logró revertir un comienzo adverso y ante un buen equipo como lo es Argentinos, que llegaba a esta instancia con la chance de quedar como único líder.

En el inicio del segundo tiempo, Ramón Ábila definió cruzado contra un palo y puso el 1-1 de Colón ante Argentinos#LPFxTNTSports pic.twitter.com/HlGXz2AUwd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 25, 2023

Colón salió a jugar el segundo tiempo con el cuchillo entre los dientes y al minuto llegó al empate, con una gran definición a la carrera de Wanchope Ábila, que había sido el jugador más participativo en la primera etapa.

Colon lo empató y observó las debilidades de Argentinos en el fondo y por ello pudo marcar el segundo; de no mediar una estupenda tapada de Arias con una pierna para mandar al córner. Pero rápidamente llegaría el segundo gol de Colón, de un pelotazo cruzado de Facundo Garcés, que bajó la pelota en el segundo palo de cabeza y Batallini de frente al arco y con un cabezazo por arriba puso el 2 a 1.

Damián Batallini cumplió con la ley del ex, apareció solo en el área y de cabeza anotó el 2-1 de Colón sobre Argentinos#LPFxTNTSports pic.twitter.com/GxYJQBiLI0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 25, 2023

Colón en menos de 10' resolvió a su favor un partido que asomaba realmente complicado, ya que Argentinos en la primera etapa había sido un poco más. Lo pudo empatar el Bicho pero el remate de Ávalos dentro del área propició una enorme respuesta de Chicco para mandar el balón al córner.

Y a los 22', el Sabalero llegaría al tercer gol con una corrida notable de Eric Meza, quien hacía segundos había ingresado y definió cruzado para el 3 a 1 y comenzar a definir la historia. Colón lo terminó ganando sin sufrir, dominando el partido y apretando las marcas para no sufrir en defensa y redondear una notable victoria que lo posiciona de la mejor manera para el Clásico.

El domingo Colón jugará un partido clave y para ello llega con el ánimo por las nubes y luego de jugar un gran segundo tiempo en un contexto inmejorable.

Asistencia de Botta a Eric Meza, que quedó mano a mano con Arias para definir y anotó el 3-1 de Colón ante Argentinos#LPFxTNTSports pic.twitter.com/VKQeIxXrxf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 25, 2023

SÍNTESIS

Colón 3: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés y Emmanuel Mas; Favio Álvarez, Ángel Cardozo Lucena, Tomás Galván y Damián Batallini; Rubén Botta y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Argentinos Juniors 1: Alexis Martín Arias; Javier Cabrera, Marco Di Cesare, Miguel Torrén, Lucas Villalba, Santiago Montiel; Leonardo Heredia, Federico Redondo, Luciando Gondou; Alan Lescano y Gabriel Ávalos. DT: Pablo Guede.

Goles: PT 9' Luciano Gondou (AJ); ST 55'' Ramón Ábila (C); 8' Damián Batallini (C); 21' Eric Meza (C)

Cambios: PT 41' Mariano Bíttolo x Santiago Montiel (AJ); ST 0' Matías Vera x Leonardo Heredia (AJ); 20' Eric Meza x Damián Batallini (C); 30' Jorge Benítez x Ramón Ábila (C); 31' Stefano Moreyra x Favio Álvarez (C); 34' Francisco González Metilli y Thiago Nuss x Alan Lescano y Javier Cabrera (AJ); 44' Germán Conti y Baldomero Perlaza x Paolo Goltz y Tomás Botta (C)

Amarillas: Villalba, Torrén (AJ)

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Sebastián Zunino.