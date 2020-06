Cuando se pensaba que el Guillermo Celis era número puesto para alejarse de Colón después del 30 de junio, el presidente José Vignatti sorprendió con la confirmación de intentar renovar el préstamo. Su contrato está pronto a expirar y la meta pasa por llegar un acuerdo para que se quede hasta diciembre. Vitoria de Portugal es dueño de su pase y, como no será tenido en cuenta, la tratativa no presentaría demasiadas complicaciones. Pero acá lo que tiene relevancia es la postura del volante, que sabe que la devaluación del dólar en Argentina le juega en contra y eso lo hace estar expectante de alguna oferta de Colombia.

" Nosotros hace meses que perdemos dinero y hoy es prácticamente el 10% de lo que ganábamos al inicio. Es difícil para nosotros los extranjeros acá. Cuando llegamos el dólar estaba a 38 y hoy en la calle te lo venden a 130 pesos", reconoció el cafetero en sus últimas declaraciones dejando en claro que su continuidad era prácticamente inviable. De todas maneras, la dirigencia tendría previsto un plan de seducción.

Guillermo Celis 1.jpg Colón pretende retener al colombiano Guillermo Celis. Prensa Colón

Desde ya, se le elevaría la cotización, acorde a las posibilidades, y la chance de ser tenido en cuenta por el entrenador Eduardo Domínguez. La poca continuidad y estar siempre relegado le quitó ánimo a Guillermo Celis, que siente que no pudo mostrar todo lo que tiene para dar. Una situación que le sacó entusiasmo por seguir en Santa Fe y por eso ya pensaba en nuevos horizontes. Sin embargo, que haya sido pedido por el DT es algo que le generó algo distinto y quizás renovó sus expectativas.

No es para menos, ya que después de la partida de Julio Comesaña, que fue quien lo pidió, tuvo rodaje en cuentagotas y eso es frustrante para el jugador. Entonces hay varios factores positivos que se suman a esta meta del cuerpo técnico y directiva de Colón. De igual modo, la realidad indica que Guillermo Celis hoy preferiría volver a jugar en Colombia que seguir en el Sabalero.

Guillermo Celis (1).jpg Guillermo Celis preferiría volver a Colombia pese a la mejora en el contrato que le haría Colón

Más que nada, porque cuando se lesionó no se sintió "acompañado", a lo que hay que agregarle, por más que suene insistente, lo económico, que en el fútbol es un factor que inclina la balanza. Más que nada para los foráneos que están en Argentina, donde la moneda se cayó a pedazos y el dólar se fue por las nubes.

Eso el mediocampista central lo sabe y por ende todavía no se llegó a una resolución. No obstante, no le cierra la puerta a la propuesta de continuidad en Colón. Santa Fe le gusta y la pasión del hincha también, pero acá habrá otras cosas que definirán la cuestión. Esto seguramente cerca del 30 de junio, cuando finalice su contrato. ¿Se quedará en Colón?