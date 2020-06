La reflexión de Guillermo Celis: "En Colón falta ambición"

En Colón varios contratos terminan el próximo 30 de junio y uno de los que seguramente no continuará es el colombiano Guillermo Celis, que tiene el alta médica tras la rotura de ligamentos cruzados y por eso debería regresar a Vitoria de Portugal, dueño de su pase. Llegó de la mano de Julio Comesaña y tras su renuncia prácticamente no fue tenido en cuenta. Encima se lesionó y directamente sus posibilidades se extinguieron. Sabe que lo económico es un gran escollo y por eso ya piensa en su futuro lejos de Santa Fe.

• LEER MÁS: Estigarribia: "Depende de Vignatti que pueda seguir en Colón"

"La gente estuvo siempre bien conmigo pese a que no tuve la posibilidad de jugar. Siempre me trató bien y las personas fueron cordiales. De la gente de Santa Fe y del hincha de Colón solo tengo elogios", reconoció el volante cafetero en diálogo con Radio Gol 96.7. "Justo en estos días días me hice el último examen para ver cómo estaba el ligamento y salió muy bien. Tengo el alta y estoy muy contento por eso. Una noticia que me pone bien", agregó.

celis 12.jpg Guillermo Celis ya tiene el alta médica y prácticamente se despide de Santa Fe y Colón

Guillermo Celis se presentó en Colón con buenos antecedentes que lo llevaron al fútbol europeo tras romperla en Junior de Colombia. El DT uruguayo Julio Comesaña lo tenía entre sus prioridades –en su efímero paso por Santa Fe– y se lo hizo saber a la dirigencia. Fue así como se cristalizó el pase y se sumó al plantel. Sin embargo, nunca pudo demostrar todo su potencial: "Vine con todas las ganas de hacer las cosas bien. A Julio no le salieron los resultados y terminó yéndose. Así que nos quedamos nosotros y por suerte Wilson (Morelo) tuvo la posibilidad de jugar y de buena manera. Después el posterior cuerpo técnico prescindió de Andrés (Cadavid) y yo me quedé y tampoco me tuvieron en cuenta. Siempre me entré bien y al parecer eso no alcanzó. En las decisiones del técnico uno no se puede meter".

• LEER MÁS: Fritzler: "Con el cambio de DT nos íbamos a salvar jugando"

Con su tradicional tono caribeño, el mediocampista central contó que es lo que más lo sorprendió del mundo sabalero: "Impresionante lo de la gente. El acompañamiento fue una locura en la final de la Sudamericana. Después el partido fue atípico por cómo se dio. Estaba todo perfecto hasta la tormenta y creo que eso cambió el juego. Lo que tenía planeado el equipo fue opacado por la situación. Por eso queda esa espina de pensar que se pudo hacer algo más. Los muchachos estoy seguro que dieron todo. Ojalá Colón pueda tener una nueva oportunidad como esta, porque tiene una hinchada muy bonita".

Hinchas Colón 2.jpg Guillermo Celis se sorprendió por el acompañamiento de la hincha de Colón UNO Santa Fe

"Me sorprendió el aguante de la gente. La hinchada es muy apasionada. Después vi que es un club que todavía tiene cosas por mejorar. De pronto en algunos aspectos faltan cosas, como la ambición de inculcarle a los que llegan el sentido de pertenencia para que se identifique. La dirigencia debería estar más cerca de los jugadores y el cuerpo técnico. Tiene que haber una unión total para hacer cosas importantes", resaltó Guillermo Celis.

• LEER MÁS: Colón prescindiría de sumar un nuevo secretario deportivo

Respecto a su lesión, admitió que por momentos no fue apoyado: "Al principio fue todo muy bien. En los dos primeros meses los dirigentes estuvieron muy atentos. Perder la final fue un golpe duro y eso generó un cambio y empecé a sentirme solo. No me sentí acompañado. Si ellos no se comunicaban yo sí lo hacía y mandaba los videos de mi recuperación. Siempre traté de ser profesional y respetar el club".

Guillermo Celis.jpg Durante su recuperación en Santa Fe, Guillermo Celis se sintió solo. Prensa Colón

El próximo 30 de junio y, tal como viene la mano, se irá de Colón: "Es un tema complicado por la situación y por lo que se vive en Argentina, además de la devaluación de la moneda. Nosotros hace meses que perdemos dinero y hoy es prácticamente el 10% de lo que ganábamos al inicio. Es difícil para nosotros los extranjeros acá. Cuando llegamos el dólar estaba a 38 y hoy en la calle te lo venden a 130 pesos".

• LEER MÁS: Guillermo Celis deja Colón y suena para volver a Colombia

En el final, Guillermo Celis apuntó: "Mentiría si dijera que me voy feliz de Santa Fe, porque llegué con ilusiones de jugar y lo hice muy poco. La persona que me trajo se fue rápido y el que vino después no me tuvo confianza. Prácticamente no jugué nunca. Después me lesioné y se terminó. Si me toca quedarme, me esforzaré. Si me toca irme lo haré con la cabeza en alto. El jugador es feliz cuando juega y en Colón lo hice muy poco y eso me duele. No pude disfrutarlo".