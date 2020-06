Lavallén: "El futbolista elige ir a Defensa antes que a Colón"

Desde que dejó de dirigir a Colón, Pablo Lavallén brindó varias entrevistas, tanto a medios locales como nacionales. En algunas dejó varias frases polémicas, apuntando a la dirigencia sabalera entre otras cosas. Y en las últimas horas charló a través de Instagram Live con Rodrigo Rosetti y apuntó contra la prensa de Santa Fe y contó las dificultades que tuvo para reforzar el plantel en medio de la Copa Sudamericana.

"En Colón, cuando tuvimos que renovar el plantel, habíamos pasado a Municipal y a River de Uruguay, estábamos en cuartos de final de la Sudamericana y nos tocaba Argentinos Juniors. Y la verdad que nos costó contratar a los refuerzos. Llegaron Lértora y Aliendro, que vinieron porque me conocían, los había dirigido en Belgrano y Atlético Tucumán", aseguro el entrenador.

Y siguió: "Con Lértora peleamos con el representante porque se lo querían llevar a Newell’s. Lo perdí a Cristian Lema, lo llamé a Portugal y después al sur, donde vivía y al final se terminó yendo a Newell’s. La primera opción es imposible, la segunda es muy difícil y casi siempre terminás trayendo la tercera opción”.

Para luego agregar "Pero entre jugar en Colón, con la Copa Sudamericana, o ir a Defensa y Justicia, el jugador se va a Defensa. Entre Newell’s, que juega Sudamericana y Arsenal, se va a Arsenal. Por eso se dice que a los clubes de provincia no los valoran. Hace dos temporadas nadie hablaba de Godoy Cruz subcampeón, pero sí pasó con Defensa y Justicia".

A la hora de hablar de la prensa de Santa Fe indicó: "No teníamos tanta prensa en el predio como puede existir en Buenos Aires. En Santa Fe me encontré con una prensa muy localista y que no tenía una buena relación con el club. Un día se dijo que yo me había agarrado a piñas con Celis y con Ortiz. Pueblo chico, infierno grande. En una radio de provincia podés tirar cualquier ‘verdura’ porque nadie la va a levantar. Eso hace que, a veces, las relaciones entre los clubes y la prensa no sean buenas".