Hernán Lópes, contundente en Colón: "De local tenemos que ser más efectivos"

Los murmullos ya bajaban de las tribunas por el repertorio, por eso lo único que se resalta es el resultado para quedar a dos puntos de los líderes de la zona B de la Primera Nacional. Tanto es así como los propios protagonistas fueron autocríticos luego del encuentro en el Brigadier López, como Hernán Lópes, que arrancó como lateral y claramente se notó que no estaba cómodo.

"Uno no está acostumbrado a esa posición. Soy sincero. Hay que reconocer que, cuando uno hace las cosas bien, se siente conforme y en mi caso no me sentí bien. Le pido disculpas antes que nada a mis compañeros por la actuación del primer tiempo. La gente tiene derecho a enojarse, porque paga su entrada o cuota, por lo que es todo respetable", admitió.

Colón Morón Hernán Lópes.jpeg Hernán Lópes se disculpó por la mala actuación en el primer tiempo de Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

La mirada de Hernán Lópes en Colón

Luego, asimiló que el campeonato cambió en todo sentido y es Colón quien debe ajustarse a las formas: "Como lo dijo Iván (Delfino) en su momento, la primera parte del torno iba a ser diferente, porque los equipos no te conocían y te querían proponer algo. Hoy eso cambió. Jugamos muy mal el primer tiempo, pero en el segundo cuando tuvimos la pelota, ellos (por Morón) ni nos patearon al arco. Hay que corregir cosas y hacer goles cuando llegás".

"Cuando jugamos de local hay que ser más efectivos. Meter a los equipos contra un arco como lo hacíamos antes, pero llegar y hacer los goles. Si tenés la chance de marcar en un primer tiempo, el partido se abre de otra manera. Pero en este caso terminamos sufriendo. Pasaban muchas cosas por la cabeza en los últimos cinco minutos", agregó.

En el cierre, ya comenzó a pensar en el partido que viene de visitante, donde Colón no viene dando la talla: "Hay que hacer un partido muy trabajado. Temperley necesita los puntos, porque quiere llegar al Reducido y van a querer ganar. Hay que hacer un partido inteligente".