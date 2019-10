La expectativa por ver a Colón en la histórica final de la Copa Sudamericana no se detiene y cada hora que pasa aumenta. Todo se maximizó cuando se largó el canje de entradas en Santa Fe la semana pasada, que mostró un aluvión de hinchas en pos de asegurar su lugar.

En principio, iban a repartirse aproximadamente 21.000, pero en las últimas horas se dispuso un remanente de poco más de 1.000 –que desde ya volaron– y por eso el número se incrementó. Por tal motivo, la empresa encargada de la entrega de localidades, Eventim (brasileña) extendió las tareas hasta el jueves, en los horarios habituales y en idéntica locación.

Claro, se dieron cuenta que no daban a basto y que no les iba a alcanzar el tiempo. Por si fuera poco, la gente desafiaba los diferentes imponderables con la pasión como bandera. Siempre se dice que el amor por los colores es un motor impulsor y, de no ser por eso, el colapso pudo darse de entrada.

Embed Extende el retiro de entradas hasta el sábado @ColonOficial hay gente muy pelotuda que labura de 8 a 18 y no puede ir a hacer cola el día previo a las 17hs, pasar toda la noche para retirar la entrada a las 10am del otro día y seguir trabajando — Yamil Garnier (@Yamil_Garnier) October 29, 2019

Amén de las lindas historias que se van conociendo en esta vigilia diaria, hay otras cosas que salen a la luz y empañan un poco todo lo que se está viviendo. Más que nada en torno a una coordinación para algunos "obsoleta y arcaica".

Hinchas de Colón canje.

"Supuestamente comprabas la entrada por internet y ya estaba, pero no pensábamos que sería así. En Uruguay y Brasil no pasó esto. La verdad una vergüenza. En mi caso, salí de trabajar a las 6 y me vine y llevo 12 horas de espera. Tengo que entrar a las 22 otra vez sin descansar. Hay gente que incluso pidió un día libre de trabajo y se quedó sin número. Así no es", confesó a UNO Santa Fe, Leandro, un socio de hace varios años.

En las primeras horas de este martes, se dio una importante lluvia en Santa Fe, que parecía espantar a los fanáticos que, desde las 19, comenzaron a hacer una nueva fila, sin embargo, no fue así y se le pusieron el pecho. Pero nuevamente cuando fue la apertura del portón, la espera se volvió tediosa y en muchos casos, llevó al hartazgo a más de uno.

Embed Una vergüenza lo que hizo EVENTIM con quienes sacamos entradas

10 a 12 horas de cola para retirar unas míseras entradas

Un maltrato ridículo

En la página, al momento de comprarlas, daban a entender que las enviaban por correo

Que se vayan al carajo,

son unos inútiles hdp — Felipe Santos (@felipesantoto) October 29, 2019

Lo positivo del caso es que no hubo disturbios ni altercados que resaltar, en un dato importante si se tiene en cuenta la histeria que muchas veces sobresale en el folclore de este deporte. Pero lejos de quedar ahí, más cosas se van conociendo, sobre todo del sábado pasado, donde hubo gente que aprovechó que no le tocó laburar para anclarse temprano y esperar su lugar.

Embed #Colon unos amigos q van con nstrs a le pusieron 14 horas para el canje de anoche a las 24 hasta hoy a las 14.30. una tremenda locura innecesaria para los socios de @ColonOficial — Martin Rios (@Martin_chino46) October 29, 2019

La cola llegaba hasta cerca del puente cercano a Cilsa a las 8, en un síntoma de la onda expansiva. Sin embargo, otra vez el freno por la cantidad que desbordó las rotativas. Los 1.500 números que se daban por día no eran suficientes y eso generó malestar. Desde el ciudad del interior en algunos casos "se comieron" ocho horas de aguante para volverse si nada. Y otra vez a remar de nuevo.

Embed Estamos locos de amor x vos 1:30 de la madrugada @ColonOficial nos mojamos. No dormimos @Sudamericana @CONMEBOL pic.twitter.com/bTrwICXlcv — ColonSFe (@ColonSFe1) October 29, 2019

También estaban aquellos que le pagaron a un "asistente" para que le haga la fila y, cuando estaba disponible, asistir para completar el trámite. Al fin y al cabo, no todo era color de rosa. También se dio algo lógico, el tradicional relevo: se fueron turnando para cuidar su lugar.

Embed Una vergüenza. Ser del interior e ir a pasar una noche por una entrada que ya está paga. Son impresentables #Colón. Cómo hacemos los de afuera? Laburamos como todos. — Agustín Marelli (@Agu_Marelli) October 29, 2019

Si bien es cierto que, por lo que se pudo saber, aquellos que no pudieron tener su lugar en Santa Fe podrán canjear en Asunción –haciendo la salvedad que no hay confirmación del día y lugar–, la realidad es que no se quiere llegar a eso y directamente aprovechar esta gestión que concretó Colón, que ya «aclaró que no tiene nada que ver con la organización».

En tiempos donde la tecnología avanzó a pasos agigantados, donde muchas cosas se concretan por celular, estar al tanto de estos métodos lentos y fuera de contexto generan dudas. Mucho más si se tiene en cuenta con habrá 30.000 almas el próximo 9 de noviembre en la Nueva Olla de Asunción para ver la definición ante Independiente del Valle de Ecuador.

Esas son algunas de las cosas que invaden a los fanáticos, que por Colón no razonan, sino que se apasiona y cuando se está ante la oportunidad de sus vidas, no les importa nada. Van en busca de su sueño. El sacrificio siempre fue un gen en la vida del Sabalero y da la sensación que, pese al paso del tiempo, si no es así no vale.