Ignacio Lago: "Colón debe tomar el torneo con paciencia"

En cuanto a la misión de Colón en el certamen, Ignacio Lago reveló: "Creo que todos tenemos cuál es el objetivo, partido a partido apuntamos a eso, lo más importante es que todos sabemos a dónde vamos, eso nos motiva y cada vez nos sentimos mejor".

En cuanto al respaldo de los hinchas de Colón, destacó: "Nosotros sentimos el apoyo de todos, por la gente que trabaja en el club, por el hincha. En el primer tiempo ante Estudiantes se nos respetó mucho, en esta cancha nos sentimos muy bien, todavía no dejamos puntos, con lo cual lo seguiremos haciendo".

Colón Defensores Unidos Ignacio Lago 3.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

También habló de su juego, e Ignacio Lago indicó: "A esa soltura la voy a lograr partido a partido, es como lo siento, cada vez me siento más cómodo y libre a la hora de atacar. Iván (Delfino) me pidió desbordar y atacar, sobre todo porque el lateral era central y no lateral, con lo cual en el mano a mano le iba a costar más".

Sobre el Colón puntero en las primeras fechas, opinó: "Lo tomamos con mucha tranquilidad, el torneo es larguísimo. En la sexta fecha el año pasado con Rafaela estábamos primero, acá te cambia todo, es un torneo muy peleado, hay que tomarlo paciencia, ahora viene Aldosivi y cuando llegue el momento de pensar en eso lo vamos a hacer.

"Es fundamental haber arrancado de esta manera, sobre todo para la confianza. Hoy vimos unos videos de Aldosivi muy cortitos, en estos días en la concentración veremos algo más", agregó el exjugador de Talleres.

En otro tramo se le preguntó por la competencia interna que hay en Colón, y opinó: "Lo bueno es que todos están para jugar, quedó demostrar, cambió el equipo y tuvimos buenos resultados. Generalmente el que está jugando, seguir por ese camino quizás le da más confianza, pero es algo normal en el fútbol.

Y en el final, expuso: "Es una categoría donde hay que correr muchísimo, y es mejor hacerlo para adelante que para atrás. Lo del equipo ofensivo me gusta más, estamos en un club grande que tiene que ser protagonista todos los partidos."