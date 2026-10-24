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¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Lucas Cavallero?

Colón está listo para visitar, desde las 21, a Ciudad de Bolívar mirando de reojo en la previa al árbitro Lucas Cavallero. ¿Qué indica el historial?

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2026 · 10:00hs
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¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Lucas Cavallero?

Colón ultima detalles para afrontar una nueva prueba fuera de Santa Fe y, en la previa, también pone la mirada en el árbitropara el encuentro. Este sábado, desde las 21, visitará a Ciudad de Bolívar por la fecha 35 de la zona A de la Primera Nacional, con Lucas Cavallero como encargado de impartir justicia.

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El antecedente del juez con el Rojinegro presenta un balance favorable: lo dirigió en tres oportunidades, con dos victorias para el Sabalero y una derrota. Un historial breve que volverá a sumar un capítulo en un compromiso importante para las aspiraciones del equipo en el tramo final de la fase regular.

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¿Cómo le fue a Colón con Lucas Cavallero en el historial?

La última vez que Cavallero arbitró a Colón fue el 20 de julio de 2025, en el vibrante triunfo por 4-3 frente a Central Norte, en Salta, con goles de Emmanuel Gigliotti (dos), Federico Jourdan y Zahir Yunis.

Ahora, Colón volverá a cruzarse con Cavallero en un escenario exigente y ante un rival que llega en un buen momento futbolístico. Con puntos importantes en juego para mejorar su ubicación en la tabla, el equipo de Delfino buscará que el antecedente más reciente vuelva a ser una referencia positiva.

El historial arbitral es corto, pero los números marcan dos triunfos en tres presentaciones. Este sábado, en Bolívar, se escribirá un nuevo capítulo.

Colón Lucas Cavallero Ciudad de Bolívar
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