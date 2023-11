Ingaramo: "Siempre tuve ganas de ser presidente de Colón"

LEER MÁS: "Mi gestión en Colón termina y no me presentaré a las elecciones"

Inmediatamente se le preguntó a Ingaramo si estaba con ganas de ser presidente de Colón, y remarcó: "Vamos a ver lo que decidimos entre los pares de Comisión Directiva. Siempre tuve ganas, en el sentido de que si estoy en la Comisión Directiva, es porque amo el club y quisiera que a Colón le vaya siempre bien y lo que yo pueda hacer por el club, lo voy a hacer. Y desde donde me toque".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F4Twiteros%2Fstatus%2F1727100341328765068&partner=&hide_thread=false Llora JNV, llora Alice Coronel. Fin de una era pic.twitter.com/3oodrcYBFn — 4 TWITEROS (@4Twiteros) November 21, 2023

En otro tramo, Ingaramo apuntó: "Primero creo que los colonistas, más allá del sector que cada uno ocupe, porque yo vi que algunos en las graderías en el momento que José anunció que él dejaba su función en el club y otros compañeros le reconocieron toda su tarea, la mayoría de la gente aplaudió, pero algunos no aplaudieron y la verdad me dolió como colonista. Porque vos podés tener tu punto de vista y podés estar de acuerdo con las cosas como se hacen, de esta manera, de esta otra, pero lo que hay que analizar es el trabajo a largo plazo, el trabajo en general. Entonces, cuando vos analizás cómo era Colón cuando vino Vignatti por primera vez en el año 93, y cómo está Colón hoy, cuando Vignatti se retira, me parece que de ser gente respetuosa yo puedo pensar que a mí me gusta más este otro, pero tengo que reconocer la labor que sí se hizo bien".

LEER MÁS: Ramírez: "Ojalá se vaya el vecino y no Colón o Vélez"

Y luego hizo el repaso sobre su estadía en el club como dirigente, y contó: "Me incorporé a la Vida Política de Colón en el año 2013, a fines del 2013, con el grupo de Lalo Vega, de Godano, en ese momento el club estaba pasando una situación muy, muy difícil. Así que tuve la experiencia de haber compartido con mucha gente muy buena de esa comisión, en una odisea que a uno lo va marcando. Y la situación de hoy es diferente, me permitió aprender en esa época, sobre todo por todos los piojos que había, pero felizmente se sacó el club adelante y me he ido formando y ya tengo unos cuantos añitos que también me sirven de experiencia en lo que ha sido mi vida personal".

En cuanto a si tendrá el apoyo de Vignatti en las elecciones próximas de Colón, Ingaramo sostuvo: "José no va a apoyar a nadie. Es así, Vignatti con sus pros y sus contras. Pero yo personalmente le estoy muy agradecido en el sentido que me ha permitido trabajar con él en estos últimos dos años, tres casi. Y como también le estoy agradecido en su momento que me permitió Lalo Vega, el club creo que así como le tiene que agradecer a Vignatti, le tiene que agradecer a Lalo Vega, que en ese momento había que animarse a ponerse en el sillón eléctrico y lo hizo y entonces le agradezco a Lalo, a Godano y a todos los compañeros que participaron en ese momento y también se lo agradezco ahora a esta comisión directiva donde está representada por Vignatti pero hay otras personas como Alonso, Fleming, Luis Hilbert, Vidoz, Alvarito (Leites), hay un montón de gente que tiene su valía y que cada uno tiene su lugar dentro del club, que armás un rompecabezas para que esto funcione con toda la problemática que hay porque a veces la gente no se da cuenta que abrir la cancha es todo lo que implica pero es un montón de cosas, desde que haya agua para los baños que después se quejan, pero la gente va a los baños y deja las canillas abiertas, y la red no recupera a la velocidad que gasta el agua...".