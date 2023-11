Para luego agregar: "Yo no soy de resignarme ante cualquier embestida, traté y trataré hasta el último minuto de defender los intereses del club. En los 20 años que estuve en el club los balances siempre fueron con resultados favorables y eso destierra los mitos que me gusta entrar en juicios".

LEER MÁS: El aspecto que Damonte ajusta en Colón para visitar a Vélez

Consultado sobre si se presentará en las próximas elecciones respondió: "Mi gestión terminará antes de fin de año con la nueva CD, no intervendré en esta contienda electoral, estoy en deuda con mi familia y creo que dí todo lo que pude. A veces las cosas salieron bien, y otras no tanto, pero siempre tuve las mejores intenciones. Coseché a muchos amigos, de gente que quiere que el club se fortalezca. Desde el 92 hasta hoy encontramos un club totalmente distinto. El que lo ve le costaría creer que es el mismo club".

Y sobre si tiene algún candidato elegido dijo: "No hay nada concreto, no cometeré el error. Me interesa que la gente que se postula lo haga con las mejores intenciones, en la contienda electoral el socio elegirá. En estos días me iré interiozando. Hoy tenemos en la cabeza no fallarle a la gente, tratar de que nos vaya mejor, bien, hasta el último minuto y trabajar para que así sea".

"A la decisión de no seguir la tomé hace mucho tiempo, no me iba a presentar en la contienda anterior, me entusiasmé porque jugábamos la Libertadores. Tenía muchas expectativas, hicimos una primera fase muy buena, pero después no se nos dieron las cosas, pero haber sido campeones será una satisfacción por siempre", sostuvo Vignatti.

LEER MÁS: ¿Damonte puede cambiar pensando en el rival?

En relación al presente deportivo tiró: "Autocrítica tenemos que hacer todos los días, estamos en un proceso de campeonato que a pesar que algunos lo critican es de lo más atractivo del mundo. Todos los clubes juegan por algo, y contra la opinión de mucha gente que dice que con menos clubes es mejor, pero como están los campeonatos no podemos quejarnos de las emociones que nos hacen vivir. Hay una diferencia enorme con los de Europa donde siempre ganan los mismos, eso resta importancia".

En cuanto a si quedó algo pendiente, indicó: "Es tremendo lo que cambió el club, lo que se proyectó a nivel nacional e internacional, el paso por Paraguay, Brasil, Venezuela, Uruguay... Nos hizo algo impensado en el 92. La institución creció mucho, con gran arraigo del club en el país, creemos que todo el esfuerzo tuvo su fruto, le dimos muchas alegrías al hincha. A veces también hay de las otras, pero uno propone y Dios dispone".

A la hora de explicar el juicio que inició Lucas Viatri detalló: "Se informó a los socios, los dos socios tabúes se solucionaron con posterioridad al cierre del balance. La próxima CD tomará al club sin deudas, con superávit. Quedan algunos temas judiciales que no se resuelven porque Colón tiene la posibilidad de ganarlos. Hubo juicios que parecían imposibles y los ganamos en parte, quizás se lo informe cuando termine mi gestión. Los juicios son los de Viatri y García, con posibilidades de cuentas a cobrar como lo de Chancalay y Farías".

LEER MÁS: Ramírez: "Ojalá se vaya el vecino y no Colón o Vélez"

Sobre las virtudes que se requieren para ocupar el cargo de presidente opinó: "Ante todo honestidad, y capacidad para hacerlo, a muchas cosas las va a aprender con la gestión. Se pasaron cuestiones desagradables del 2010 hacia adelante, ruego que no vuelva a pasar, es lindo que se hable por cosas buenas y no por lo que pasaron".

Sobre los puntos favorables de su gestión sentenció:"La obtención del campeonato, único en la ciudad, es un plus especial para todo el hincha. El hincha puede sentirse que en ese momento logró su objetivo máximo, pero no hay que detenerse ahí, hay que aspirar a algo nuevo. Al hincha se le afinó el gusto, y siempre quiere más".

LEER MÁS: "Las negociaciones con Colón por Chicco están terminadas"

Y siguió: "Pero tenemos nuestras limitaciones, vivimos en una ciudad con gente carenciada, tenemos pocos socios para aspirar a un campeonato, no se puede competir con instituciones que tienen 200 mil socios y 100 en lista de espera. Hay que remarla de otra manera. La situación económica del país no da para que la gente pueda asociarse, pero para tener aspiraciones hay que tener otro caudal de votos".

Por último Vignatti aseguró: "Se hizo todo lo que se pudo, en todo momento, y de la mejor manera. Ojalá que la próxima conducción nos haga vivir estos momentos inolvidables. Ahora tengo una gran deuda con mi familia, y si los nuevos directivos tienen la posibilidad que me pidan una opinión estaré para eso. Pero siempre uno quiere más, aunque lo hecho amerita que uno esté conforme.Tengo muchos amigos, capaces y honestos. No sé a ciencia cierta quién se va a presentar, pero hay gente muy capaz que lo podrá hacer mejor que yo".