Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón recibe a Deportivo Morón buscando sellar la permanencia

Colón depende de sí mismo para asegurarse la permanencia. Ganándole a Deportivo Morón lo conseguirá, pero aún así, empatando o perdiendo también puede cumplir el objetivo

Ovación

Por Ovación

21 de septiembre 2025 · 09:43hs
Colón recibe este domingo a Deportivo Morón.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón recibe este domingo a Deportivo Morón.

Colón jugará este domingo desde las 17 ante Deportivo Morón con la intención de asegurarse la permanencia en la Primera Nacional. Para ello, debe ganar sin depender de lo que haga Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos.

Colón será local ante Deportivo Morón

Pero aún perdiendo o empatando, el Sabalero puede cumplir el objetivo, ya que antes los dos equipos mencionados estarán jugando obligados a ganar.

Si Colón empata y Talleres de Remedios de Escalada no le gana a Mitre, entonces el equipo que dirige Ezequiel Medrán mantendrá la categoría. Lo mismo si pierde el Sabalero y no ganan Talleres de Remedios de Escalada o Defensores Unidos.

Para este partido, el DT Medrán realizará tres variantes y resta definir si habrá una cuarta. Los cambios definidos son el ingreso de Zahir Ibarra por Facundo Sánchez, de Zahir Yunis en lugar de Oscar Garrido y de Christian Bernardi por José Barreto.

LEER MÁS: Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Mientras que el interrogante se presenta en saber si Federico Jourdan se mantiene dentro de la formación titular, o si en su defecto, el entrenador le da la chance a Conrado Ibarra.

Por su parte, Deportivo Morón tiene dos bajas confirmadas. El arquero Leandro Finochietto fue expulsado y el volante Santiago Kubiszyn, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla.

En reemplazo de Finochietto atajará el experimentado Julio Salvá. Por su parte, en lugar de Kubiszyn, se plantea la duda entre Juan Manuel Olivares y Matías Ballini.

Probables formaciones

Colón: Tomás Giménez; Zahir Ibarra, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz, Facundo Castet; Federio Jourdan o Conrado Ibarra, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Christian Bernardi y Facundo Castro. DT Ezequiel Medrán

Morón: Julio Salvá; Juan Manuel Cabrera, Franco Lorenzón, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Emiliano Franco, Pablo Ferreira, Juan Manuel Olivares o Matías Ballini; Yair González, Ivo Costantino y Fabricio Sanguinetti. DT Walter Otta

Estadio: Brigadier López

Árbitro: Nazareno Araza

Hora: 17.

TV: TyC Sports.

Colón Deportivo Morón Primera Nacional
Noticias relacionadas
El DT de Colón Ezequiel Medrán metería cuatro cambios para recibir a Deportivo Morón.

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Los socios de Colón podrán ingresar al estadio con la cuota del mes de agosto,

La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

El Pulga no pudo potenciar a Colón y pasó de ser el salvador a convertirse en suplente.

El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

preocupacion y ocupacion en colon por el comportamiento de los hinchas ante moron

Preocupación y ocupación en Colón por el comportamiento de los hinchas ante Morón

Lo último

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Último Momento
Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

El dato que ilusiona a Unión pensando en lo que se viene

El dato que ilusiona a Unión pensando en lo que se viene

A Unión le cuesta más jugando como local y los números así lo indican

A Unión le cuesta más jugando como local y los números así lo indican

Ovación
Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto: El choque con Albon me complicó la vida

Colapinto: "El choque con Albon me complicó la vida"

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná