Colón recibe a Deportivo Morón buscando sellar la permanencia

Colón depende de sí mismo para asegurarse la permanencia. Ganándole a Deportivo Morón lo conseguirá, pero aún así, empatando o perdiendo también puede cumplir el objetivo

Colón jugará este domingo desde las 17 ante Deportivo Morón con la intención de asegurarse la permanencia en la Primera Nacional. Para ello, debe ganar sin depender de lo que haga Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos.

Pero aún perdiendo o empatando, el Sabalero puede cumplir el objetivo , ya que antes los dos equipos mencionados estarán jugando obligados a ganar.

Si Colón empata y Talleres de Remedios de Escalada no le gana a Mitre, entonces el equipo que dirige Ezequiel Medrán mantendrá la categoría. Lo mismo si pierde el Sabalero y no ganan Talleres de Remedios de Escalada o Defensores Unidos.

Para este partido, el DT Medrán realizará tres variantes y resta definir si habrá una cuarta. Los cambios definidos son el ingreso de Zahir Ibarra por Facundo Sánchez, de Zahir Yunis en lugar de Oscar Garrido y de Christian Bernardi por José Barreto.

LEER MÁS: Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Mientras que el interrogante se presenta en saber si Federico Jourdan se mantiene dentro de la formación titular, o si en su defecto, el entrenador le da la chance a Conrado Ibarra.

Por su parte, Deportivo Morón tiene dos bajas confirmadas. El arquero Leandro Finochietto fue expulsado y el volante Santiago Kubiszyn, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla.

En reemplazo de Finochietto atajará el experimentado Julio Salvá. Por su parte, en lugar de Kubiszyn, se plantea la duda entre Juan Manuel Olivares y Matías Ballini.

Probables formaciones

Colón: Tomás Giménez; Zahir Ibarra, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz, Facundo Castet; Federio Jourdan o Conrado Ibarra, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Christian Bernardi y Facundo Castro. DT Ezequiel Medrán

Morón: Julio Salvá; Juan Manuel Cabrera, Franco Lorenzón, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Emiliano Franco, Pablo Ferreira, Juan Manuel Olivares o Matías Ballini; Yair González, Ivo Costantino y Fabricio Sanguinetti. DT Walter Otta

Estadio: Brigadier López

Árbitro: Nazareno Araza

Hora: 17.

TV: TyC Sports.