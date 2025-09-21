El historial entre Colón y Deportivo Morón

Si bien el último antecedente fue negativo para Colón, el Sabalero aventaja en el historial a Deportivo Morón

La última vez que Colón y Deportivo Morón jugaron en Santa Fe, fue victoria del Sabalero.

Este domingo, Colón y Deportivo Morón volverán a verse a las caras. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Brigadier López y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa.

En lo que refiere al historial, el mismo es favorable para el elenco rojinegro . Y es que se enfrentaron en 30 ocasiones, con 12 triunfos para Colón, nueve para Deportivo Morón y empataron en nueve oportunidades.

El último antecedente fue por la 15° fecha del actual torneo, cuando en condición de visitante, el Sabalero cayó por 1-0, con gol de Fabricio Sanguinetti para el Gallo.

Por su parte, la última vez que se enfrentaron en Santa Fe, fue triunfo de Colón por 1-0 con gol de Nicolás Talpone a los 40' del segundo tiempo.

Las estadísticas marcan que Colón no pierde con Deportivo Morón en condición de local desde el año 1985, cuando por el Torneo de la Primera B, cayó 1-0 con gol de Jorge Saavedra.