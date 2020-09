"Intenté que a Colón le quede un dinero pero no aceptaron"

Para luego agregar "Igualmente el balance es positivo porque tuve un buen paso por Colón e hice muchas amistades, siempre siendo buena persona. Me llevó los recuerdos de la pensión, de los socios vitalicios que nos festejaban los cumpleaños y nos llevaban regalos. Esos recuerdos valen oro".

Consultado por la relación con la dirigencia expresó: "Yo de gente mala prefiero no hablar, ahora sale a hablar gente que antes no me daban ni la mano. Hay cosas que mejor no hablar, prefiero recordar a las buenas personas. Gente que nos llevaba cosas a la pensión que no teníamos, hinchas del club. Los cocineros nos ayudaron mucho cuando no teníamos para comer y eso me queda de recuerdo".

"Siento que a Colón le di todo lo que pude darle, que no le debo nada. Y si en algún futuro debo darle más cosas lo haré, pero en los años que estuve intenté dar lo mejor. Intenté que le quede un dinero al club y no quisieron aceptar tampoco eso. Que si hubiese sido otro, me habría ido con la plata y listo", sentenció.

Y disparó contra los dirigentes "Es difícil de entender la postura que tuvieron. Había dirigentes que se acercaban al club y no saludaban. La única relación que tenía con José Alonso es que me salió de garantía para alquilar el departamento. Después era un saludo y nada más".

Ya en el tramo final de la charla manifestó: "La verdad es que nunca se acercó ningún dirigente, después del partido con Estudiantes yo tenía esperanzas de que me ofrecieran renovar el contrato, pero nadie me ofreció nada. La única chance que yo tenía era jugar bien para que me lo renueven. Y ese día con Estudiantes jugué bien e hice el gol del triunfo. Encima volvía de una lesión y pensé que me era mi oportunidad. A fin de año me fui de vacaciones a mi casa y jamás me llamaron para hacerme una propuesta".