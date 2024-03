Iván Delfino: "Colón jugó un mal partido y perdió bien"

Luego del partido, como es habitual, Iván Delfino brindó la conferencia de prensa, donde comenzó analizando la primera derrota de Colón en la categoría y dijo: "Hubo un mal partido, no fue bueno desde lo individual y colectivo, no hay que buscar excusas, nos convirtieron rápido, y en el final. Tuvimos algunas situaciones, no entendimos cómo jugarlo. Los últimos 25 minutos se desordenó, cuando empezamos a hacer los cambios. Las individualidades no lo pudieron emparejar, y nos ganaron bien".

Delfino, sin rodeos sobre la derrota de Colón

"Salimos algo pasivos, el equipo trabó, en la primera jugada de ataque nos convirtieron, luego se hizo tedioso, sintieron los jugadores mucho el calor, tuvimos un par con Tomás (Sandoval), pero no pudimos prevalecer por los costados, no hicimos un buen partido, no hay que buscarle la vuelta", siguió Iván Delfino, sobre su análisis de la derrota de Colón, primera en la categoría.

E Iván Delfino, agregó: "Empezó 4-2-3-1, lo pusimos al Perro (Prediger) como enganche, pero tenemos que entender que si no mantenemos la intensidad nos va a costar. Braian Guille entró bien, pero no encontramos los caminos. No jugamos bien, y cuando no jugás bien generalmente perdés".

"A la larga o la corta podías perder el invicto", reveló cuando le preguntaron sobre la importancia de que Colón haya perdido el invicto en la Primera Nacional.

Sandoval titular y los lesionados de Colón

Sobre por qué se inclinó por Tomás Sandoval sobre Nicolás Leguizamón para ser titular en Colón ante Gimnasia, indicó: "Tomi trabajó mucho más con nosotros, iba a estar más entero desde lo físico. Leguizamón llegó, tuvo algunos inconvenientes".

Y en el final, cuando se le preguntó sobre cuándo estarán para volver Axel Rodríguez y Javier Toledo en Colón, Iván Delfino dijo: "Axel pronto va a estar, a Toledo le va a costar, va estar entre tres o cuatro semanas afuera".