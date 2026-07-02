Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón busca un 9, pero no considera a Jorge Sanguina y lo vuelve a prestar

El delantero paraguayo Jorge Sanguina finaliza su préstamo en Sportivo Ameliano y debería volver a Colón, pero no será considerado y saldrá otra vez a préstamo

Ovación

Por Ovación

2 de julio 2026 · 20:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón busca un 9, pero no considera a Jorge Sanguina y lo vuelve a prestar

Mientras Colón continúa en la búsqueda de un 9 para reforzar el plantel, una situación comienza a definirse en sentido contrario. Jorge Sanguina, cuyo préstamo en Sportivo Ameliano está llegando a su fin, debería regresar, aunque todo indica que no pasará.

• LEER MÁS: Colón se enfrenta a un problema inédito desde que arrancó el torneo

Según pudo saber UNO Santa Fe, el paraguayo no forma parte de los planes de Ezequiel Medrán para la segunda parte de la temporada. Por ese motivo, la dirigencia ya mantiene conversaciones con su representación para encontrarle una nueva institución donde pueda continuar su carrera.

• LEER MÁS: El extenso recorrido que afrontará Colón para ir por tres puntos claves

Sanguina no volverá a Colón

El escenario resulta llamativo si se tiene en cuenta que Colón está decidido a incorporar otro 9. Sin embargo, puertas adentro no lo consideran dentro del proyecto, por lo que su regreso nunca fue analizado como una alternativa real.

Jorge Sanguina no volverá a Colón.

Jorge Sanguina no volverá a Colón.

Su último paso por Sportivo Ameliano tampoco terminó de cambiar esa evaluación. Durante su préstamo en el fútbol paraguayo disputó apenas 15 partidos y convirtió dos goles, una producción que estuvo lejos de consolidarlo como una opción para volver a ganarse un lugar en el plantel rojinegro.

• LEER MÁS: El gran desafío de Medrán en Colón: cómo reemplazar a Ignacio Lago

La situación también tiene un costado económico que sigue abierto. Colón es propietario del 50% de la ficha del delantero, aunque todavía no terminó de cancelar el monto acordado con Independiente Rivadavia. Justamente, esa deuda formó parte de las negociaciones recientes entre ambas instituciones, cuando el Sabalero inició las gestiones para incorporar al defensor Mauro Peinipil.

• LEER MÁS: Tras un pobre paso por Colón, Facundo Castro fue presentado en Nueva Chicago

En ese marco, los dirigentes aprovecharon para avanzar en un entendimiento que permita ordenar las cuentas pendientes por la operación de Sanguina. Con ese panorama, la prioridad ahora pasa por encontrarle una nueva salida al atacante. La intención es que continúe su carrera en otro club y evitar que ocupe un lugar en un plantel donde no tendrá oportunidades.

Colón Jorge Sanguina Sportivo Ameliano
Noticias relacionadas
corvalan, previo al duelo con colon: siempre lo respete, pero ya lo de union es pasado

Corvalán, previo al duelo con Colón: "Siempre lo respeté, pero ya lo de Unión es pasado"

franco garcia quedo habilitado y ya puede debutar en colon

Franco García quedó habilitado y ya puede debutar en Colón

colon endurecio su postura con cuffia y tomo una decision que marca un quiebre

Colón endureció su postura con Cuffia y tomó una decisión que marca un quiebre

fin de un corto ciclo: colon acordo la desvinculacion de lucas cano

Fin de un corto ciclo: Colón acordó la desvinculación de Lucas Cano

Lo último

Cuáles son los barrios de Santa Fe que serán beneficiados con nuevas obras de agua y cloacas

Cuáles son los barrios de Santa Fe que serán beneficiados con nuevas obras de agua y cloacas

Máxima alerta en el sector Pyme santafesino: advierten sobre una asfixia productiva tras el cierre del primer semestre

Máxima alerta en el sector Pyme santafesino: advierten sobre una "asfixia productiva" tras el cierre del primer semestre

Escándalo millonario en Nelson: Delitos Complejos investigará el entramado político y las deudas de la Mutual con los ahorristas

Escándalo millonario en Nelson: Delitos Complejos investigará el entramado político y las deudas de la Mutual con los ahorristas

Último Momento
Cuáles son los barrios de Santa Fe que serán beneficiados con nuevas obras de agua y cloacas

Cuáles son los barrios de Santa Fe que serán beneficiados con nuevas obras de agua y cloacas

Máxima alerta en el sector Pyme santafesino: advierten sobre una asfixia productiva tras el cierre del primer semestre

Máxima alerta en el sector Pyme santafesino: advierten sobre una "asfixia productiva" tras el cierre del primer semestre

Escándalo millonario en Nelson: Delitos Complejos investigará el entramado político y las deudas de la Mutual con los ahorristas

Escándalo millonario en Nelson: Delitos Complejos investigará el entramado político y las deudas de la Mutual con los ahorristas

¿Llega una ola polar a Santa Fe?: qué dicen los especialistas sobre el ingreso de aire frío

¿Llega una ola polar a Santa Fe?: qué dicen los especialistas sobre el ingreso de aire frío

Condenaron a siete años de prisión al profesor de vóley que abusó de dos nenas en Tostado

Condenaron a siete años de prisión al profesor de vóley que abusó de dos nenas en Tostado

Ovación
Tras un pobre paso por Colón, Facundo Castro fue presentado en Nueva Chicago

Tras un pobre paso por Colón, Facundo Castro fue presentado en Nueva Chicago

Corvalán, previo al duelo con Colón: Siempre lo respeté, pero ya lo de Unión es pasado

Corvalán, previo al duelo con Colón: "Siempre lo respeté, pero ya lo de Unión es pasado"

Colón se enfrenta a un problema inédito desde que arrancó el torneo

Colón se enfrenta a un problema inédito desde que arrancó el torneo

Unión suma otro frente de conflicto: los empleados intimaron al club por incumplimientos

Unión suma otro frente de conflicto: los empleados intimaron al club por incumplimientos

Medrán, ante un partido que puede marcar su futuro en Colón

Medrán, ante un partido que puede marcar su futuro en Colón

Policiales
Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa