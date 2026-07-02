Mientras Colón continúa en la búsqueda de un 9 para reforzar el plantel, una situación comienza a definirse en sentido contrario. Jorge Sanguina, cuyo préstamo en Sportivo Ameliano está llegando a su fin, debería regresar, aunque todo indica que no pasará.
Colón busca un 9, pero no considera a Jorge Sanguina y lo vuelve a prestar
El delantero paraguayo Jorge Sanguina finaliza su préstamo en Sportivo Ameliano y debería volver a Colón, pero no será considerado y saldrá otra vez a préstamo
Por Ovación
Según pudo saber UNO Santa Fe, el paraguayo no forma parte de los planes de Ezequiel Medrán para la segunda parte de la temporada. Por ese motivo, la dirigencia ya mantiene conversaciones con su representación para encontrarle una nueva institución donde pueda continuar su carrera.
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Sanguina no volverá a Colón
El escenario resulta llamativo si se tiene en cuenta que Colón está decidido a incorporar otro 9. Sin embargo, puertas adentro no lo consideran dentro del proyecto, por lo que su regreso nunca fue analizado como una alternativa real.
Su último paso por Sportivo Ameliano tampoco terminó de cambiar esa evaluación. Durante su préstamo en el fútbol paraguayo disputó apenas 15 partidos y convirtió dos goles, una producción que estuvo lejos de consolidarlo como una opción para volver a ganarse un lugar en el plantel rojinegro.
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La situación también tiene un costado económico que sigue abierto. Colón es propietario del 50% de la ficha del delantero, aunque todavía no terminó de cancelar el monto acordado con Independiente Rivadavia. Justamente, esa deuda formó parte de las negociaciones recientes entre ambas instituciones, cuando el Sabalero inició las gestiones para incorporar al defensor Mauro Peinipil.
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En ese marco, los dirigentes aprovecharon para avanzar en un entendimiento que permita ordenar las cuentas pendientes por la operación de Sanguina. Con ese panorama, la prioridad ahora pasa por encontrarle una nueva salida al atacante. La intención es que continúe su carrera en otro club y evitar que ocupe un lugar en un plantel donde no tendrá oportunidades.