José Vignatti apuntó contra Godano y la CD de Colón

Aclaró varias situaciones, como las que se generaron en torno a Facundo Garcés, y la supuesta obligación que había con el representante Pascual Lescano. También se refirió al dinero de la venta de Facundo Farías, que generó gran controversia y denunció que la CD de Godano no lo acompañó en el reclamo para que Colón mantenga su plaza en Primera División en el final del 2023.

Vignatti, encendió el ventilador en Colón

Habló de su relación con Víctor Godano, actual presidente de Colón, y dijo: "Me crucé pocas veces con él, no tuve relación cercana ni lejana, directamente no tuve. No se dieron las cosas, después que terminó el campeonato, lo llamé el día después, y nos pusimos a disposición, y hasta el día de hoy estamos a disposición. No me gustaron algunas actitudes de su Comisión Directiva, de algunos de sus integrantes, pero con él no tuve chances de hablar. Cuando quisimos presentar el reclamo para no descender fui hasta su pueblo y no me atendió, allí se abrió un abismo. Me iba a Córdoba, quería hablar con él por el reclamo para que Colón pueda quedarse en Primera, lo llamé, le mandé mensajes y no me atendió. Son sus decisiones que las respeto. Cada uno puede tomar la decisión que quiera. Quiero que sepan que si quieren nuestro apoyo lo vamos a dar en todo sentido".

En cuanto a la deuda que la CD actual dice que dejó la gestión de Vignatti, reveló: "Es una situación incomprensible, primero y principal, tuve siempre la postura de no buscarle los errores a los exdirigentes. Jamás habrán escuchado que hablé mal de un exdirigente, con Ítalo Giménez, Busaniche, Marcolini... Siempre traté de tener la mejor relación y tratar de aprender de ellos. Dejamos más de 300.000 dólares, y muchos jugadores que potencialmente eran vendibles, que algunos se vendieron, y creemos que se vendieron a menor valor de lo que se les podía sacar. Pero no los criticamos, lo de los juicios es un invento, que me digan cuáles son, así nos ponemos a disposición. Queremos que a Colón le vaya bien, para recuperar el terreno perdido, se deben dejar escuchar, o al menos escucharnos, en un marco de agresiones cada día vamos a estar más lejos de lo que fuimos. Todos queremos que nos vaya bien, queremos que a los dirigentes actuales les vaya bien".

Vignatti.jpg @FantiniAlvaro

Y sobre el dinero de Facundo Farías que dijo que iba a entrar y no ingresó, dijo: "Siempre nos pusimos a disposición, lo llamamos, fuimos a la casa, hicimos un reclamo para permanecer en Primera División, pero nos encontramos en que entregamos el club el 28 de diciembre a las 6 de la tarde, y el día 29 a las 10 de la mañana ingresó una revocatoria de nuestro pedido. Queríamos trabajar juntos para ver si era factible conservar la categoría. Nos faltó la confraternidad, donde el que gana elige y el que pierde ayuda".

"Esta Comisión tiene la posibilidad de conformar un plantel de jerarquía para que nos devuelva a Primera División como todo colonista está deseando. Hay que poner a Colón donde tiene que estar, y donde estuvo por más de 20 años. Tuvo momentos de dramatismo económico, con salvataje deportivo, y se salió adelante. Se va a salir adelante y si se dejan de discutir banalidades", reclamó José Vignatti.

Y luego, contó: "Miré la mayoría de los partidos de Colón en la B. Esta divisional es tan dura que cuando la disputamos nosotros. Hay un detalle, no menor, donde los jugadores siempre tratan de jugar en Primera División".

Los casos controversiales en Colón, en la explicación de Vignatti

Se le preguntó por la deuda que se generó con Lucas Viatri, y Vignatti afirmó: "Uno en la vida a veces acierta y a veces las cosas no salen, nadie preveía que 48 o 72 horas después de haber hecho la contratación iba a venir la pandemia. El dirigente responsable es el que hace porque el que habla de los demás seguramente no hace nada".

Luego, sobre la situación de Facundo Garcés, de quien se dijo que había una obligación con el representante Pascual Lescano, tiró: "Una semana antes de las elecciones se presentó con dos representantes, llamé a dirigentes para tener el testimonio real, vinieron con una oferta irrisoria para irse. Les dije que hagan un ofrecimiento por escrito y que invitaba a los candidatos para que entre todos lo analizáramos. No era quién cuando estaba a horas de irme de aceptarla. Pero era totalmente irrisoria".

Facundo Garcés.jpg IG facundogarces

Y sobre el documento que se le habría firmado a Pascual Lescano por la venta de Facundo Garcés, José Vignatti destacó: "Es un mito, en un determinado lapso, no todo el tiempo, había que pagarle una comisión por la venta, pero pasado ese tiempo no había que pagarle nada. Se dijeron cosas erróneas. Tampoco tuvimos oportunidad de explayarnos, como en el caso Espínola. Este caso es insólito, después de las elecciones el representante no quería hablar con los nuevos dirigentes. Los tuve que convencer, les dijimos a los dirigentes y nos ofrecimos para viajar con los nuevos dirigentes a Paraguay para terminar el tema, nos dijeron que sí y después no nos atendieron más el teléfono".