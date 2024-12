Vignatti: "Me hago cargo del descenso de Colón, los dirigentes somos los responsables"

"Godano nunca me atendió, no me gustaron algunas actitudes de su CD"

Vignatti: "No me retiré de Colón luego del título porque siempre quiero ir por más"

LEER MÁS: Colón espera la respuesta de Arias, quien maneja otras ofertas

Había muchos rumores sobre una salida a los medios de José Vignatti. Finalmente, se dio con Radio Gol (FM 96.7), donde hizo un repaso general de su paso por el club, pero fue autocrítico por las decisiones tomadas en la última temporada de gestión, apuntando decididamente sobre los entrenadores Marcelo Saralegui y Néstor Gorosito, e indirectamente contra Ramón Ábila.

José Vignatti, con los tapones de punta en Colón

"Experimenté diversas sensaciones, uno ahora tiene en claro dónde se equivocó, dónde tendría que haber hecho esto o aquello, pero el destino fue así, hay que hacer un balance de acierto y errores", comenzó diciendo José Vignatti, expresidente de Colón.

Sobre el balance general de su paso por Colón, dijo: "Fueron 20 años al frente del club, es netamente positivo el balance, pero terminamos en el final de nuestro período con el sabor amargo de lo que pasó (descenso). Son reflexiones que uno hace a la distancia, hay que reconocer cuando uno toma decisiones erróneas, pero hasta ese momento a todas luces era todo positivo".

Néstor Gorosito.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

"Los dirigentes son los principales culpables, son los que toman decisiones. Y me hago cargo, como también me tocó festejar cuando todo venía bien. Cometimos errores, a veces el destino marca cosas, pero uno siempre quiso hacer lo mejor, a veces se acierta y a veces no. Nos tocó transitar por un momento malo, y es el resultado de desaciertos en decisiones que tomamos, principalmente con técnicos, que no estuvieron a la altura de lo que pretendíamos, ese es el reflejo del balance que uno hace hoy", continuó José Vignatti sobre su responsabilidad en el descenso de Colón.

Inmediatamente, José Vignatti dijo que "haciendo un análisis exhaustivo de la situación, vivimos en pocos días un montón de situaciones que podía ir de una gran gloria a lo que terminó siendo. Llegamos al partido ante Vélez (última fecha) con chances de pelear el campeonato. Hubo un momento que se tuvo que tomar una decisión, se hablo con los jugadores y los dirigentes, de ir por todo y nos quedamos sin nada".

"Hubo un hecho paralelo, sabíamos que estaba la chance de imponer un reclamo, que estaba bien encaminado, y fundamentado, de lo más concreto, que no iba a haber descensos. Por eso tomamos la decisión de arriesgar un poquito más, pero influyó en las decisiones de ir por todo", agregó José Vignatti.

Saralegui-Firma.jpg Prensa Colón

Cuando se le preguntó por la relación con el presidente Claudio Tapia, el expresidente de Colón, tiró: "Normal, tuve en la era Grondona una excelente relación, con vaivenes de los intereses. Siempre con total respeto a la figura del presidente, lo mismo cuando llegó la era Tapia. Teníamos gente en Buenos Aires, vicepresidente en Buenos Aires, con una relación casi cotidiana, estábamos al tanto de todas las posibilidades".

Vignatti, y los desaciertos deportivos en Colón

Sobre quién lo desilusionó en cuanto a entrenadores, dijo: "Indudablemente Saralegui y Gorosito, nos indujeron a continuos errores, lamentablemente lo vemos con el diario de lunes, si uno tiene que hacer un análisis evidentemente ahí no acertamos. En el caso de Saralegui al principio, como faltaban pocas fechas para el final del campeonato, fue como una renovación del aire, zafamos, pero cuando hubo que conformar un plantel, cometimos errores inducidos por el técnico, y otras cositas extrafutbolísticas que no gustaron pero no vienen el caso. Luego, no encontramos el eje, teníamos un plantel para no sufrir, pero terminamos como terminamos, más allá que llegamos a la última fecha con posibilidades de pelear el campeonato".

LEER MÁS: Colón informó los nuevos precios vigentes para los abonos

Más adelante, se lo consultó sobre si lo decepcionó algún futbolista, dijo: "Hay uno que todo el mundo, pero por cuestiones de ética y razonabilidad no viene al caso decir quién, no tuvo una relación ideal con los compañeros. Hubo un problemita que no lo pudimos solucionar. Eso ya pasó, es historia. El dirigente trata de conseguir los mejores jugadores, dentro de las posibilidades económicas del club. Colón hizo una gran erogación en Wanchope Ábila. Uno hace su parte, y luego ellos la otra. Ocurrieron cosas que desvirtuaron la relación que debería haber tenido con sus compañeros y el cuerpo técnico. Pero no estuvimos lejos ni cerca, pero hay que hacerse cargo".

Se le preguntó si en este tiempo sufrió amenazas, y reveló: "Muchas veces se pasa de pasional, y se olvida de todas las cosas. En el 92 el club estaba fundido, casi en remate, se pudo sacar adelante, se vivieron momentos muy buenos, costará mucho tiempo repetirlos. En el 98 llegamos a cuartos de final de la Copa Libertadores, a la que iban solo dos equipos. Salimos dos veces subcampeones, la gente que peina canas tiene mayor facilidad de acordarse de las cosas, y no las puede olvidar. Paseamos por Sudamérica, jugamos la final de la Sudamericana, le ganamos al finalista de la última Libertadores en su propia casa, le ganamos a San Pablo... Hay gente que se acuerda y otra que lee la última página".