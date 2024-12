Jourdan: "Yo quería jugar en Colón y se arregló rápido"

"Contento de quedarme en el club, lo quiero mucho, esperemos que el 2025 sea mucho mejor y obtengamos el objetivo. Es otra oportunidad para ser lo que se hacer, mejorarlo, sostener lo que fue el primer semestre, buscar sostenerlo en el tiempo, voy en búsqueda de eso", apuntó.

Para después reconocer que "cuando terminó el torneo y me junté con Iván, me dijeron que querían contar conmigo, se juntaron con mi representante y se arregló todo rápido. Me habían llamado otros clubes de Primera Nacional, de Buenos Aires y otra provincia, elegí quedarme en el club que amó. Es una responsabilidad, lo bueno y lo malo se magnifica el doble, pero lo hago por todo lo que amo a Colón, aportaré de mi granito de arena".

Las ofertas que descartó

"San Miguel era una propuesta, se está armando bien, yo quería jugar en Colón y todo se arregló rápido. No hubo un factor en el segundo semestre que fuera particular, ese bajón afectó al juego del equipo, fueron varias, nos agarraron la mano, el equipo se quedó físicamente, en una semana se va el entrenador y se nos lesiona el mejor jugador. No fue algo en particular, muchas cosas se fueron dando que no hizo terminar rápido el campeonato".

El objetivo del nuevo plantel

"Como grupo para el año que viene trataremos de mejorar, Colón es un club grande, el escudo está por delante de cada jugador. El equipo sacó mucha diferencia desde lo físico en el primer semestre, era directo, no sé el porqué nos caímos tantos, los equipos te igualan, la idea es mejorar, en lo personal me pasó, quedarme físicamente. Al final me puse mejor, no pude jugar por gripe en Chaco, siempre quise estar adentro de la cancha, terminar jugando que es lo que quería". enfatizó.

Para después agregar que "pasaron tres entrenadores y nunca pudimos volver a ser el equipo del primer semestre. Ser de la ciudad y ser hincha es una doble responsabilidad, la asumo como tal, estoy orgulloso de estar en un momento difícil, y el año que viene también. Invito a todos, dirigentes, exjugadores que quieran venir a ayudarnos y dar su granito de arena para devolver a Colón a Primera".