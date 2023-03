La fuerte autocrítica de Goltz: "Necesitamos ganar, así que contento no me voy"

El capitán de Colón, Paolo Goltz, dijo que en el empate 0-0 ante Gimnasia "hubo una mejoría", pero que todavía "no alcanzar para ganar"

"La cabeza juega mucho en cualquier persona y nos está jugando en contra en esos pequeños detalles donde se marcan las diferencias. También me parece que físicamente nos viene costando y mostramos una mejoría en ese sentido. Significa que ya nos da para terminar mejor y eso nos puede dar más puntos", confesó el capitán de Colón, Paolo Goltz, luego del empate en La Plata ante Gimnasia 0-0 por la 6ª fecha de la Liga Profesional.

Fue uno de los pocos que charlaron y, amén de que sigue la racha adversa sin triunfos, encontró cosas para destacar. Eso sí, sacándole responsabilidad a los más chicos: "Los juveniles no tienen que sentir ninguna presión. Los podemos exigir, sí, porque por algo están en Primera. Varios ya salieron campeones. Saben que después las responsabilidades caen en los más grandes, que somos los que tenemos que poner la cara. Ellos solo tienen que pensar en jugar y hacer las cosas bien".

Asimismo, remarcó: "La mejoría física tiene que venir acompañada de lo futbolístico para que podamos sumar más puntos. La línea de cinco fue como arrancamos en el año del campeonato. Solo en la semifinal y final no se usó, pero justo yo no estaba. Así que se está utilizando y algo que no podíamos lograr era terminar con el arco en cero y se consiguió. Es algo positivo. Tenemos que rescatar las cosas positivas para hacer una base y luego ir para adelante".

"Se notó una mejoría, más allá de que necesitamos los tres puntos. Ahora sumamos tres empates y algo mejoramos, pero queda un montón. Necesitamos ganar. Contento no me voy. Los más grandes tenemos que transmitir tranquilidad para encontrar los resultados positivos. Hubo mejorías, pero no nos alcanza todavía para ganar", exclamó.

En el final, Paolo Goltz tiró: "Nos está costando empezar arriba en el marcador y jugar con eso para encontrar confianza. Es todo una cadena. Esperemos ahora conseguirlo con esta semana larga que se viene".