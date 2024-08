La bronca de Guille en Colón: "El rival se queda con algo que no mereció"

El volante de Colón, Braian Guille, no pudo ocultar su malestar por cómo se dio la derrota ante Nueva Chicago, ya piensa que fueron "siempre superiores"

"No quiso entrar. Tuvimos varias chances. Hicimos un gran partido y por eso nos vamos con mucha bronca, porque los rivales se llevan algo que no merecieron", dijo luego de la derrota ante Nueva Chicago en Mataderos el volante de Colón, Braian Guille, que no podía entender como se van de nuevo con las manos vacías.