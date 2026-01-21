La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

Ezequiel Medrán admitió que es prioridad sumar otro central y un volante por la salida de Nicolás Talpone para cerrar el plantel. Semana clave en Colón

La conformación del plantel de Colón entra en una zona de definiciones y, al mismo tiempo, de complicaciones. La búsqueda de un central zurdo, prioridad para Ezequiel Medrán , se transformó en una tarea cada vez más compleja, con negociaciones trabadas y escenarios que no terminan de acomodarse.

Colón insiste por un central más a pedido de Medrán

El propio entrenador fue claro: Colón necesita un zaguero más y otro volante por la salida de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, el contexto no ayuda. Los nombres que aparecen en el radar vienen acompañados de pretensiones económicas elevadas, algo que condiciona cualquier avance.

Federico Rasmussen.jpg Godoy Cruz quiere vender a Rasmussen y complica a Colón.

Durante varios días, Federico Rasmussen parecía encaminarse a Santa Fe. El zaguero, de 33 años, reunía experiencia y perfil, pero la operación se enfrió cuando Godoy Cruz apunta directamente a una venta y no a un préstamo, opción que hoy no encaja en la intención.

La otra carta fuerte es Agustín Bravo, el defensor que Medrán conoce y prioriza. El problema es contractual: tiene vínculo con Instituto hasta diciembre, aunque su pase pertenece a Rosario Central. La única vía posible sería un repesca del Canalla para luego abrir una negociación, un movimiento que por ahora no tuvo señales concretas.

Más allá de estos dos apellidos, no trascendieron nuevas alternativas en carpeta, lo que reduce el margen de maniobra. Por eso, el panorama es claro: el central zurdo que llegue a Colón saldrá de este reducido abanico y los próximos días serán determinantes.