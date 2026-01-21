Uno Santa Fe | Colón | Colón

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Platense acordó la venta del volante Leonel Picco a Remo FC de Brasil en 1.800.000 dólares por el 100%. Colón se frota las manos, porque tiene el 30%

21 de enero 2026 · 15:04hs
Una transferencia que se cerró lejos del radar terminó convirtiéndose en una bocanada de aire fresco para Colón. Sin mover fichas ni sentarse a negociar, el Sabalero obtiene un rédito inesperado por la venta de Leonel Picco a Remo FC. Si bien faltan los formalismo, el acuerdo está cerrado.

Colón recibe un rédito inesperado por la venta de Picco

Platense transfiera el 100% en 1.800.00 dólares y ahí es donde entra en escena Colón, que tiene el 30% de los derechos económicos, por lo que le corresponde un ingreso cercano a los 540.000 dólares.

Leonel Picco

Más allá de los ajustes habituales por impuestos y gastos administrativos, el rédito no se agota en ese porcentaje. La operación también termina de destrabar una cuenta pendiente: Platense acordó también las cuotas faltantes de la transferencia anterior y las arcas sabaleras tendrán algo de oxígeno.

El dato no deja de llamar la atención. Picco nunca logró consolidarse en su etapa en Santa Fe, pero el tiempo y el mercado terminaron jugando a favor de Colón. Entre el porcentaje retenido y la deuda que finalmente se cobra, el club capitaliza una suma muy significativa sin que el volante haya tenido un rol protagónico con la camiseta rojinegra.

Un negocio que maduró con los años y que hoy, desde Brasil, le deja a Colón un premio inesperado en un momento donde cada dólar cuenta.

