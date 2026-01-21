Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Platense acordó la venta del volante Leonel Picco a Remo FC de Brasil en 1.800.000 dólares por el 100%. Colón se frota las manos, porque tiene el 30%

Una transferencia que se cerró lejos del radar terminó convirtiéndose en una bocanada de aire fresco para Colón . Sin mover fichas ni sentarse a negociar, el Sabalero obtiene un rédito inesperado por la venta de Leonel Picco a Remo FC . Si bien faltan los formalismo, el acuerdo está cerrado.

Colón recibe un rédito inesperado por la venta de Picco

Platense transfiera el 100% en 1.800.00 dólares y ahí es donde entra en escena Colón, que tiene el 30% de los derechos económicos, por lo que le corresponde un ingreso cercano a los 540.000 dólares.

Leonel Picco Prensa Colón

Más allá de los ajustes habituales por impuestos y gastos administrativos, el rédito no se agota en ese porcentaje. La operación también termina de destrabar una cuenta pendiente: Platense acordó también las cuotas faltantes de la transferencia anterior y las arcas sabaleras tendrán algo de oxígeno.

• LEER MÁS: Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

El dato no deja de llamar la atención. Picco nunca logró consolidarse en su etapa en Santa Fe, pero el tiempo y el mercado terminaron jugando a favor de Colón. Entre el porcentaje retenido y la deuda que finalmente se cobra, el club capitaliza una suma muy significativa sin que el volante haya tenido un rol protagónico con la camiseta rojinegra.

• LEER MÁS: Lértora y un regreso con ilusión en Colón: "Contento de volver a vestir esta camiseta"

Un negocio que maduró con los años y que hoy, desde Brasil, le deja a Colón un premio inesperado en un momento donde cada dólar cuenta.