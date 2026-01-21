Una vez consumado el triunfo de Colón ante Miramar Misiones, las redes sociales volvieron a reflejar el sentir popular. El club lanzó una encuesta para elegir a la figura del encuentro y la respuesta fue inmediata: en pocas horas, los hinchas marcaron una tendencia clara sobre Pier Barrios.
Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones
Tras el triunfo 2-0 ante Miramar Misiones, Colón lanzó una encuesta en Twitter y los hinchas eligieron con claridad al jugador más destacado del partido.
Por Ovación
¿No viste el partido del Sabalero?
El resumen del partido es contundente y favorable para el equipo santafesino no solo por la victoria, sino también porque Colón fue superior en el tramite futbolístico. Este es el conjunto de jugadas mas relevantes del partido:
Colón abrió el debate y ganó Pier Barrios:
Luego de la victoria 2-0 frente a Miramar Misiones, con goles de Pier Barrios y Lucas Cano, Colón utilizó su cuenta oficial de Twitter/X para consultar a los hinchas quién había sido la figura del partido. La iniciativa rápidamente captó la atención del público sabalero.
La encuesta superó los 800 votos en solo ocho horas, confirmando una vez más el fuerte vínculo entre el club y su gente. Los hinchas no dudaron en participar y expresar su opinión sobre el rendimiento individual de los protagonistas del encuentro. Las opciones propuestas fueron Pier Barrios, Ignacio Antonio, Ignacio Lago y Matías Budiño, todos con pasajes destacados a lo largo del partido.
El resultado fue contundente. Pier Barrios se impuso con el 53,3% de los votos, transformándose en el claro elegido por los hinchas. Su actuación tuvo un valor agregado: marcó uno de los goles del triunfo, siendo determinante en el desarrollo del juego. Detrás del defensor, Ignacio Antonio alcanzó el 29,5%, mientras que Ignacio Lago sumó el 22,4% de las preferencias. En tanto, Matías Budiño cerró la votación con el 4,8%.