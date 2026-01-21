Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Tras el triunfo 2-0 ante Miramar Misiones, Colón lanzó una encuesta en Twitter y los hinchas eligieron con claridad al jugador más destacado del partido.

Una vez consumado el triunfo de Colón ante Miramar Misiones, las redes sociales volvieron a reflejar el sentir popular. El club lanzó una encuesta para elegir a la figura del encuentro y la respuesta fue inmediata: en pocas horas, los hinchas marcaron una tendencia clara sobre Pier Barrios .

El resumen del partido es contundente y favorable para el equipo santafesino no solo por la victoria, sino también porque Colón fue superior en el tramite futbolístico. Este es el conjunto de jugadas mas relevantes del partido:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SerieRdeLP/status/2013973332136255784?s=20&partner=&hide_thread=false Todo lo que dejó el 2-0 de Colón ante Miramar Misiones en Paysandú#Serie2026 pic.twitter.com/vfWwON6UN6 — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 21, 2026

Colón abrió el debate y ganó Pier Barrios:

Luego de la victoria 2-0 frente a Miramar Misiones, con goles de Pier Barrios y Lucas Cano, Colón utilizó su cuenta oficial de Twitter/X para consultar a los hinchas quién había sido la figura del partido. La iniciativa rápidamente captó la atención del público sabalero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2013779631707455694?s=20&partner=&hide_thread=false ¿Quien fue la figura del partido? — Club Atlético Colón (@ColonOficial) January 21, 2026

La encuesta superó los 800 votos en solo ocho horas, confirmando una vez más el fuerte vínculo entre el club y su gente. Los hinchas no dudaron en participar y expresar su opinión sobre el rendimiento individual de los protagonistas del encuentro. Las opciones propuestas fueron Pier Barrios, Ignacio Antonio, Ignacio Lago y Matías Budiño, todos con pasajes destacados a lo largo del partido.

El resultado fue contundente. Pier Barrios se impuso con el 53,3% de los votos, transformándose en el claro elegido por los hinchas. Su actuación tuvo un valor agregado: marcó uno de los goles del triunfo, siendo determinante en el desarrollo del juego. Detrás del defensor, Ignacio Antonio alcanzó el 29,5%, mientras que Ignacio Lago sumó el 22,4% de las preferencias. En tanto, Matías Budiño cerró la votación con el 4,8%.