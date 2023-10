Gorosito-DOS.jpg Gorosito consideró que Colón tiene herramientas para salvarse del descenso.

"Me voy con una sensación de tristeza porque a nosotros nos hubiese gustado quedarnos mucho tiempo en Colón, hay una realidad que los resultados no están acompañando y cuando es así el eslabón más chico es el entrenador", apuntó.

Para luego, admitir que "no importa si la decisión si es de uno u otro, venimos en una situación incómoda desde hace un tiempo a esta parte, por ahí viene cualquiera, remueve un poquito y la cosa se soluciona".

Gorosito refrendó que "ya está la decisión, me sentí muy respaldado por los jugadores y ellos no querían que nos vayamos, pero por ahí uno pasa a ser parte del problema, cuando estas adentro no ves cosas evidentes en el día a día y lo tomas como natural, es diferente cuando venís de afuera".

En referencia a lo que habló con sus exdirigidos, sostuvo que "les agradecí mucho, son muy buena gente, respetaron las decisiones, somos muy agradecidos de Colón, en la ciudad y en el día a día los hinchas tuvieron mucho respeto, aún sin resultados esperados, nos tuvieron paciencia, somos muy agradecidos, una lástima porque tuve ganas de venir a Colón y no se dieron las cosas como uno pensaban".

Al hincha le dijo que "tienen que seguir juntos, que apoyen a los jugadores, en nuestra cancha vamos invictos, que sigan así, soy maricón, llorón, hablé cortito porque sino me ponía a llorar".

Gorosito también resaltó que "antes de la conferencia tenía todo masticado, como cuerpo técnico lo hablamos en la semana si no se lograba el resultado lo mejor era que venga otro, son cuatro partidos, donde gana uno o dos, yo dije que iba a ser hasta el final, no pensé que íbamos a perder puntos con Unión, Barracas o Arsenal".

En la parte final, soslayó que "Colón es una institución muy grande que tiene una envergadura que no solo es un club del interior, es más profundo, largo y no conduce a nada si digo que es lo que falta, es para crear una polémica. No hablé con José (Vignatti) solamente con Miguel (Abbondándolo)".