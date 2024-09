La confusión de De Paoli reflejado en los cambios de Colón

LEER MÁS: Colón y una historia que se repite hasta el hartazgo

Si por algo se caracterizó el ciclo de De Paoli hasta aquí fue por los cambios rotundos de un partido a otro. Incluso, se puede referenciar su debut, donde en el partido ante Gimnasia y Tiro de Salta presentó seis modificaciones, e incluso paró al equipo con una línea de tres defensores, sistema que nunca había implementado en el transcurso de la temporada.

ColónRevés.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

En tanto que frente a Gimnasia de Mendoza paró a un sistema más parecido al que implementaba con Iván Delfino, y sin haber tenido una evolución futbolística manifiesta le alcanzó para quedarse con un sufrido y necesario triunfo. Ante Nueva Chicago, ante la baja de Nicolás Talpone, se decidió por parar a un equipo muy ofensivo, sobre todo en la mitad de la cancha, que lo pagó caro en el gol de la derrota. Sin embargo, fue el mejor tramo, sobre todo el segundo tiempo de la era De Paoli.

Mientras que contra Deportivo Morón también se dieron cambios desconcertantes y poco entendibles, más allá del agónico triunfo para mantenerse a tiro de los de punta. Pero contra Temperley nuevamente se decidió por meter mano, incluso en el entretiempo, y el equipo lo pagó con otra dura derrota como visitante.

El desconcierto también reflejado ante Brown (A)

Para este choque ante Brown de Adrogué el entrenador se decidió por realizar algunos llamativos cambios. En la defensa arrancó por colocar a Nicolás Fernández, quien no llega a los seis entrenamientos en Colón, en lugar de Hernán Lópes. Y armó un mediocampo muy ofensivo, con Christian Bernardi por derecha y Braian Guille por izquierda.

En el entretiempo dejó en evidencia su error de planteo, al mandar a la cancha a Hernán Lópes por Nicolás Fernández, quien más allá de su perfil zurdo (característica que no había en el plantel para un defensor central) no deja de ser un juvenil, con pocos partidos no solo en Colón, sino en la división (había debutado ante Temperley en el complemento).

LEER MÁS: ¿Quiénes suenan con fuerza para suceder a De Paoli en Colón?

Y en la mitad de la cancha lo sacó a Alan Forneris para colocar a Bruno Juncos, quien por izquierda tuvo buenos minutos de juego, con desequilibrio, aunque sin resolución. De esa manera, Nicolás Talpone se paró decididamente como volante central, en un mediocampo que era solo de tránsito. A los 18', en tanto, otra de las apuestas sin resultados como fue colocar de titular a Christian Bernardi fue abortada para colocar a Joel Soñora.

Siguió intentando De Paoli con cambios más lógicos, como fueron los ingresos de Axel Rodríguez y Facundo Taborda, para un Colón que iba con todo en busca del empate, hasta que Brown lo liquidó con otro contragolpe letal.

De esta manera se consumó otra preocupante derrota de Colón, que profundiza mucho más su mal momento en el Torneo de la Primera Nacional, y que podría ser condicionante para el futuro de De Paoli, quien partido a partido demuestra más confusión y desconcierto a la hora de tomar decisiones.