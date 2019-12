Como en cada fin de año, llega el tiempo de balances y a nivel internacional, Colón vivió un 2019 histórico al llegar por primera vez a la final de la Copa Sudamericana. Por esas cosas del destino, no le tocó alcanzar el título, pero si marcó un precedente con la movilización de gente más grande en Sudamérica.

Fueron cerca de 40.000 almas en La Nueva Olla de Asunción, que sintió en carne propia lo cómo se siente el fútbol en Argentina y el amor incondicional de los fanáticos sabaleros, que brindaron una fiesta inolvidable con comportamiento ejemplar.

Algo tuvo el Rojinegro para llegar a la definición. Tuvo sus méritos, pese a los cuestionamientos, y por eso es insoslayable el privilegio. Tuvo a muchos puntos altos y a una figura determinante: Luis Rodríguez.

No solo fue uno de los máximos anotadores del certamen sino también el principal asistidor y por eso no sorprende que la Conmebol lo postule para el #EquipoIdealDeLosFans. Una encuesta que se lanzó en las últimas horas a través de las redes sociales y que rápidamente se volvió viral. No la tiene sencilla, ya que compite por la distinción con Gabriel Barbosa, estrella de Flamengo, ganador de la Libertadores.

De todas maneras, es todo un dato que un jugador de Colón esté en la consideración del continente y de la Confederación Sudamericana. Si querés ayudar a que Pulga tenga este reconocimiento, ¡acá podés votarlo!