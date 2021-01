La despedida de Emanuel Olivera a los hinchas de Colón

LEER MÁS: "Tengo una oferta concreta, pero hoy me debo a Colón"

A través de las redes sociales, Olivera se despidió de los hinchas sabaleros agradeciendo el apoyo a lo largo de todos estos años. Pero además destacó haber jugado la final de la Copa Sudamericana y agradeció los momentos vividos con sus compañeros y los cuerpos técnicos.

El mensaje de Olivera

Hoy me toca a mí despedirme de este club donde viví grandes momentos junto al pueblo sabalero, que nos acompañó en todos los partidos y en esa final tan importante para nosotros como equipo. Me voy muy agradecido al club que me dio la oportunidad de defender estos colores y seguir creciendo como jugador profesional.

Los que me conocen saben que en cada partido dejé todo en la cancha, desde el primero hasta el último. Espero haber cumplido sus expectativas.

Gracias a todos por el cariño y el respeto hacia mí y mi familia. Me llevo los mejores recuerdos con todos mis compañeros y los cuerpos técnicos que pasaron por estos años vividos en el más grande de Santa Fe.

Gracias a todos por el apoyo y la buena onda de siempre, los quiero.