La dirigencia de Colón logró rescindir el contrato con Cristian García

Este martes, se terminó de resolver la rescisión del contrato del mediocampista de Colón que tenía vínculo por un año más

11 de noviembre 2025 · 21:38hs
La dirigencia de Colón logró rescindir el contrato con Cristian García

Antes de dejar el cargo, la actual comisión directiva de Colón busca acordar la salida de varios futbolistas, intentando rescindir con anticipación los contratos.

Colón acordó la rescisión del contrato con Cristian García

Los primeros en irse fueron Joel Soñora y José Barreto quienes tenían contrato con el Sabalero hasta diciembre. Pero este martes, se conoció la información de que los dirigentes llegaron a un acuerdo para la desvinculación de un tercer futbolista.

El nombre en cuestión es el de Cristian García, el mediocampista central que llegó por expreso pedido de Andrés Yllana, firmando un contrato hasta diciembre del 2026.

Sin embargo, casi que no jugó, primero porque no fue habilitado a tiempo, posteriormente porque estuvo bastante tiempo lesionado y en los pocos minutos que sumó no demostró estar a la altura de las circunstancias.

Así las cosas, apenas disputó dos encuentros con la camiseta rojinegra. Debutó bajo la conducción de Ezequiel Medrán en la derrota ante Defensores de Belgrano 1-0 ingresando a los 18' del segundo tiempo.

En tanto que su segundo partido, fue en la caída 2-0 contra Talleres de Remedios de Escalada, en donde también ingresó a los 18' de la etapa complementaria. En ambos cotejos fue amonestado.

Un paso por Colón que no será recordado y que pone la lupa en la responsabilidad de los entrenadores que piden refuerzos y a los pocos partidos se van como sucedió con el caso de Yllana quien insistió hasta el cansancio para sumar a García.

