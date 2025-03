La eficacia de Colón le permitió volver al triunfo contra Central Norte y es escolta

• LEER MÁS: Los hinchas de Colón le pusieron pasión y color al partido contra Central Norte

A partir de eso, el Cuervo no se quedó, se mostraba más picante y le causaba muchos problemas al Sabalero, que no hacía pie. Momento de desconcierto y donde costaba incluso dar un pase corto. Pero Bernardi frotó la lámpara y le puso una bocha magistral al pibe Agustín Giménez, que enganchó en el área y fue derribado. Bien de frente, el árbitro no dudó y cobró penal. El capitán tuvo nérvios de acero y, a colocar, clavó 1-0 para el Sabalero.





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1901082962625548678&partner=&hide_thread=false ¡GOL DEL SABALERO! Bernardi y una ejecución fantástica para cambiar el penal por tanto y poner en ventaja a @ColonOficial a los 11' del primer tiempo. Miralo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/jGHJzgJs8d#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/08CobWrQ3R — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 16, 2025

Un golpe inesperado para tomar confianza y salir del sofocón, ya que el Cuervo era quien dominaba. A partir de ahora, todo se volvió más parejo. Pero igual, Pupi Ferreyra era una pesadilla en la izquierda y entre Facundo Sánchez y Nicolás Thaller no lo podían parar. Fue así como a los 25' asistió al Colo Acosta, que increíblemente se lo perdió entrando por el médico. La calentura del Tano Riggio en el banco lo decía todo, por la clara acción que parecía más fácil hacerla que errarla.

Los dolores de cabeza seguían en Colón, ya que se lesionó Forneris y debió entrar Oscar Garrido, en una variante demasiado temprana. Luego vino otra contra de Central Norte que volvió a fallar Acosta. Ahora la tapó Giménez. Ya debía ser igualdad por cómo estaba la mano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1901088625204277701&partner=&hide_thread=false ¡APARECIÓ EL PUMA! Gigliotti no perdonó y estiró la ventaja a favor de @ColonOficial, que pasa a ganarlo 2-0. Miralo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/jGHJzgJs8d#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/DHkQst4l7w — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 16, 2025

Pero el dueño de casa era efectividad pura y a los 33' llegó al 2-0 a través de Emmanuel Gigliotti, que estaba en el lugar indicado. Una vez más queda ratificada la frase: los goles que se erran en un arco se hacen en el otro. El tiempo pasó y la sensación es que la moral del visitante se desplomó por todas las chances que despilfarró. Así finalizó el acto inicial, con una victoria trabajada del Sabalero 2-0.

No sufrió sobresaltos para extender su racha en Santa Fe

Después de los primeros cinco minutos de lentitud, Colón por la derecha generó un par de situaciones para poder aumentar la diferencia. Riggio movió el banco y la mitad de cancha comenzó a ser lugar de tránsito.

Por un lado, un elenco visitante con pocas ideas para complicar al Sabalero, y por el otro, un elenco con dos goles de ventaja que intentó mover el balón, apeló a algunas variantes para que transcurra el complemento.

Virtualmente comenzó a pincharse el trámite, Colón buscó sus recaudos con los últimos cambios. Siempre el anfitrión buscó el tercero pero por diferentes situaciones no consiguió extender la ventaja.

Desde la eficacia y practicidad, los santafesinos se quedaron con tres puntos importantes para ser escoltas de Estudiantes (BA) en la zona B de la Primera Nacional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1901108243646005659&partner=&hide_thread=false ¡Final del partido!



¡GANÓ COLÓN! SANTA FE ESTÁ FELIZ.



CAC 2-0 CNO pic.twitter.com/Qkz2rwf0Mr — Club Atlético Colón (@ColonOficial) March 16, 2025

Síntesis del partido

Colón 2: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz, Brian Negro y Facundo Taborda; Agustín Giménez, Alan Forneris y Nicolás Talpone; Christian Bernardi y Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Pereyra.

Central Norte 0: Alan González; Santiago Rinaudo, Gonzalo Castilla, Renzo Paparelli y Matías Sánchez; Rodrigo Acosta, Emanuel Giménez, Facundo Romero y Tiago Banega; Luciano Ferreyra y Franco Tisera. DT: Víctor Riggio.

Goles: PT 11' Christian Bernardi (C) y 33' Emmanuel Gigliotti (C).

Cambios: PT 30' Oscar Garrido x Alan Forneris (C); ST 12' Germán Lesman y Nicolás Genes x Franco Tisera y Rodrigo Acosta (CN); 15' Federico Jourdan y José Barreto x Agustín Giménez y Facundo Taborda (C); 26' Facundo Castet y Jorge Sanguina x Emmanuel Gigliotti y Christian Bernardi (C); 29' Diego Magno x Tiago Banega (CN); 35' Emiliano Blanco x Facundo Romero (CN)

Amonestados: Garrido, Jourdan (C); Romero, Genes, Sánchez (CN)

Árbitro: Fabricio Llobet.

Estadio: Brigadier López.