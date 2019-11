La emoción de Bichi Fuertes en un mano a mano con UNO Santa Fe

Esteban Oscar Fuertes es uno de los máximos ídolos que tiene Colón, incluso siendo el goleador histórico y el jugador que más presencias tiene con la rojinegra.

Bichi se dio el lujo de estar en el Morumbí cuando el Sabalero consiguió el resonante triunfo ante San Pablo, y no se quiso perder por nada en el mundo el partido más importante en la historia del club como será el que protagonizará este sábado ante Independiente del Valle en Asunción.

Mano a mano con UNO Santa Fe, el 20 comenzó diciendo: "Les tengo mucha confianza a los jugadores. Tengo mucha emoción, nervios, me hubiese encantado estar ahí adentro, pero el fútbol pasa para todos pero lo voy a disfrutar desde otro lado".

Luego UNO Santa Fe acompañó a Bichi quien fue ovacionado por los hinchas sabaleros, quienes no se cansaron de aclamarlo. Y posteriormente manifestó: "Esto es impresionante, increíble todo lo que se está viviendo. Están sorprendidos por lo que es Colón, pero a mí no me sorprende para nada".

"No hay una explicación para este tipo de partidos, hay que tener mucha concentración, se juega con el alma, lo táctico queda de lado, la gente te pide que dejes todo. No importa si jugás bien o mal, hay que ganar este partido", agregó el 20.

La cancha tendrá un 98% de hinchas de Colón, no me puedo imaginar. Estoy muy emocionado, es lindo recibir el reconocimiento de la gente, que siempre me mostró su cariño y respeto, y pasaron muchos años, y soy muy agradecido por eso. Vine con mi hijo que se la pasó llorando, esperemos disfrutar después del partido".