La gran motivación de Nicolás Thaller: "Verdaderamente, Colón es un club de Primera"

Justo apareció la chance de Colón y no la dejó pasar. "No me esperaba este momento personal, ya que venía de un año sin jugar y malo para mi. Lo bueno es que el fútbol te da oportunidades y, cuando te toca, hay que aprovecharlas", dijo en charla con Radio EME 96.3.

• LEER MÁS: Colón disfruta del mejor momento de Chrisitan Bernardi desde su vuelta al fútbol

Respecto a su condición, admitió: "Fue un año difícil el pasado por cuestiones de contrato. En Lanús terminé una etapa y por suerte apareció esta posibilidad en Colón".

Nicolás Thaller.jpg Nicolás Thaller disfruta de su gran momento en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

La motivación de Thaller en Colón

En otro tramo, contó lo seguros que se sienten: "El Pata (Ariel Pereyra) tiene una idea de juego clara. La línea de tres te da seguridad, nos defendemos bien y el cinco (por Alan Forneris) y el resto puede desprenderse para atacar".

• LEER MÁS: ¿Tiene razón Moreno y Fabianesi de que Colón tiene más ahora que antes?

"Esta una División que se mete y hay más mañas, pero hay que adaptarse rápido. Para los defensores todo eso nos da más libertad", se sinceró.

• LEER MÁS: Pata Pereyra se inclinará por un cambio lógico en Colón

Mientras que cerró con una reflexión: "Verdaderamente, Colón es un club de Primera. Era lo que espera de un club como este".