Colón trabajó en el predio y se prepara para la definición ante Morón

El plantel de Colón trabajó de cara al duelo decisivo ante Morón. Lo curioso es que no hubo custodia policial en el Predio, pero luego apareció un patrullero.

16 de septiembre 2025 · 11:58hs
Luego de la tensa manifestación de hinchas en el Predio 4 de Junio, donde se registraron incidentes con la policía y la lesión de Kevin Colli tras recibir un cascotazo en la cabeza, el plantel de Colón retomó sus entrenamientos con la mente puesta en el próximo compromiso por la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional.

Colón, sin custodia en el Predio

El equipo, dirigido por Ezequiel Medrán, trabajó este martes por la mañana en el mismo predio, esta vez sin custodia policial en el arranque, más allá que luego llegó un patrullero, concentrado en el partido del domingo a las 17 ante Deportivo Morón en el estadio Brigadier López.

LEER MÁS: Colón busca rescindir contratos de jugadores marginados para descomprimir la crisis

La expectativa es que este encuentro pueda ser la fecha decisiva para asegurar la permanencia en la categoría, aunque incluso en caso de un resultado adverso, la salvación podría concretarse dependiendo de los resultados de CADU y Talleres de Remedios de Escalada.

Medrán prepara cambios para un duelo crucial ante Morón

De cara al choque, el Sabalero cuenta con la ventaja de no tener jugadores suspendidos ni lesionados. Sin embargo, tras la derrota ante Talleres de Remedios de Escalada, el cuerpo técnico analiza realizar cambios en la formación inicial para intentar mejorar el rendimiento y cerrar la temporada con un triunfo que le asegure tranquilidad.

LEER MÁS: Cónclave en Colón: oficialismo y oposición frente a la encrucijada

El clima entre el plantel es de concentración y compromiso, consciente de que el próximo domingo no solo está en juego un partido, sino la posibilidad de cerrar una temporada complicada con la permanencia confirmada y poner fin a una etapa marcada por la presión y los conflictos fuera de la cancha.

