Colón amaneció con las puertas cerradas tras los incidentes

La sede de Colón amaneció con sus puertas cerradas luego de los incidentes del lunes, que provocaron otro llamado de la dirigencia a la oposición.

16 de septiembre 2025 · 13:08hs
Tras una jornada convulsionada el lunes, que comenzó con incidentes en el Predio 4 de Junio y continuó con una manifestación de hinchas en la sede del club, Colón abrió sus puertas este martes en completo silencio.

Cónclave clave en Colón

La dirigencia decidió mantener cerradas las instalaciones mientras se espera el desarrollo del cónclave entre oficialismo y oposición, programado para esta tarde, donde se buscará encauzar la situación institucional y definir la transición en la recta final de la gestión.

En paralelo, la tensión bajó un poco con la liberación de los tres hinchas detenidos el lunes por la tarde tras los desmanes en el predio. La decisión de liberar a los simpatizantes contribuye a que el foco de la jornada se concentre en el diálogo político y en la organización del club, lejos de los conflictos externos.

La gran preocupación en Colón

La expectativa en torno al encuentro entre la Comisión Directiva encabezada por Víctor Godano y los representantes de la oposición es alta. Si bien no se esperan anuncios de renuncias ni de adelantamiento de elecciones, la cita busca generar consenso y asegurar acompañamiento político durante estos últimos días de gestión, priorizando que lo deportivo pueda resolverse con normalidad y sin contratiempos.

La jornada se presenta como un momento clave para Colón, en el que la dirigencia deberá combinar diálogo, organización interna y medidas de seguridad para evitar nuevos episodios de violencia y garantizar que la institución pueda cerrar la temporada con cierta estabilidad.

