La Junta Electoral comenzará a depurar las listas en Colón

Con las cinco listas ya presentadas para las elecciones del 30 de noviembre, la Junta Electoral de Colón afrontará desde este miércoles una etapa clave: la depuración de los nombres que integran cada propuesta, de acuerdo con los requisitos que establece el estatuto del club.

La revisión se da en un contexto de máxima expectativa política, con las candidaturas de José Alonso (Tradición Sabalera), Ricardo Luciani (Sangre de Campeones), Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham (Pasión Sabalera) y Carlos Trod (Unidad Calonista) ya oficializadas. Sin embargo, no todos los integrantes de las nóminas cumplirían las condiciones exigidas para ocupar determinados cargos estatutarios.

José Vignatti, uno de los apuntados en Colón

Entre los primeros casos que podrían generar controversia figura el del expresidente José Vignatti, quien aparece como primer miembro titular del Tribunal de Honor en una de las listas presentadas. Su designación, no obstante, estaría en observación por presunto incumplimiento del inciso b) del Artículo 95 del reglamento institucional, que establece que para integrar dicho cuerpo es requisito “no haber participado desde hace tres años en ninguna fracción política del club”.

Vignatti formó parte de la Comisión Directiva que dejó el cargo en diciembre de 2023, por lo que no cumpliría con el período mínimo exigido para postularse. En la misma nómina también figuran Natalio Schenquer y Miguel Galotto, aunque la situación puntual del expresidente sería la más objetada.

Más actores de varias listas en observación

La Junta Electoral deberá analizar cada uno de estos casos antes de oficializar la lista definitiva de candidatos. Fuentes cercanas al proceso anticiparon que existen otros nombres en distintas agrupaciones que tampoco reunirían los requisitos establecidos por el estatuto, tanto por cuestiones de antigüedad societaria como por antecedentes de participación política reciente dentro del club.

El padrón habilitado para votar se estima entre 14.000 y 15.000 socios, quienes definirán las nuevas autoridades sabaleras en una elección que promete ser intensa, con miradas cruzadas sobre la transparencia del proceso y el cumplimiento estricto de las normas estatutarias.

La atención ahora estará puesta en la Junta Electoral, que deberá garantizar la legalidad del proceso y determinar, en los próximos días, quiénes estarán efectivamente habilitados para competir en las urnas el 30 de noviembre.

