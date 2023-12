La lluvia, un imponderable para los socios que querían votar en Colón

Esta vez el pronostico no falló y este domingo arrancó con lluvias y tormentas, justo cuando se realizaban las esperadas elecciones en Colón tras el descenso. Pasaron nueve años de la última vez que le tocó militar en el ascenso y, pese a la presentación que mantiene expectante a los dirigentes, los hinchas ya sienten que hay que barajar y dar de nuevo.

Por eso, desde las 8, los socios tenían por delante la definición de la nueva conducción. Seis listas para elegir, en un acontecimiento histórico y a la vez inaudito, ya que nunca antes había pasado. El récord era de cinco. Se buscó la unidad, pero no se pudo y por eso, esta variada gama de alternativas.

Casi nunca se pasa el 50% del padrón y el clima adverso era un condicionante más. No solo por las calles anegadas sino también por la complicada circulación. No es obligatorio, por lo que la gente cuando está ante este escenario, hace la lógica y no va.

lluvia ciudad calles mojadas.jpg Llegó la lluvia a la ciudad de Santa Fe justo para las elecciones en Colón. UNO Santa Fe

Por eso era estar pendiente de los parate de la lluvia para asistir al Roque Otrino y poner el sobre en las urnas. Habrá que ver cuántos se acercaron después de las 18 para conocer al ganador.

Ya con José Vignatti alejado de la vida institucional, la flamante conducción tendrá por delante reformular los plantes, adaptarse -dependiendo claro del fallo de AFA- a los prespuestos y confeccionar el nuevo plantel, que tendrá muchas bajas. La gente elige lo que cree mejor en Colón.