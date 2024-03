La nefasta racha que cortó Colón en Río Cuarto

LEER MÁS: Castet se fue contento con el gran éxito de Colón

Colón acumulaba ocho partidos sin ganar fuera del Brigadier López, con siete derrotas y un empate. Siete de ellas fueron como visitante y la restante en campo neutral, que fue nada menos que la definición ante Gimnasia, perdiendo la categoría. Mientras que al punto lo consiguió en el Torneo de la Primera Nacional, con el 1-1 ante Atlanta, en Villa Crespo.

Colón festejo Albero Espínola.jpg

La racha negativa arrancó en la 3ª fecha de la Copa de la Liga 2023 cuando perdió 2-1 frente a Huracán. Luego en la 5ª cayó 3-1 ante Instituto y en la 8ª fue derrotado por Barracas Central 2-1. Posteriormente en la 10ª jornada cayó 1-0 con Arsenal y en la 12ª perdió 2-1 con Banfield.

Mientras que en la 14ª fue superado 3-1 por Vélez lo que lo llevó a jugar un partido desempate con Gimnasia, en el cual perdió 1-0. En tanto que por la 2° fecha de la Primera Nacional, igualó 0-0 con Atlanta. Así las cosas, la última vez que Colón ganó fuera del Brigadier López fue por la 1ª fecha de la Copa de la Liga, el 19 de agosto del 2023, cuando se impuso 1-0 ante Independiente con gol de Alberto Espínola.

Y ante Estudiantes de Río Cuarto a Colón no le pesó jugar para defender la punta de la Zona B de la Primera Nacional, ya que se impuso por 1-0 para no perderle pisada a Defensores de Belgrano, y para cortar una nefasta racha de ocho partidos sin victorias fuera de Santa Fe, donde no ganaba desde el 19 de agosto de 2023, es decir hace casi siete meses.