Trascendieron varias cuestiones vinculadas a la contratación de Wanchope Ábila, ya que Boca para dejarlo partir pretendía el ingreso de una importante suma de dinero en dólares. Se habló incluso que hasta el mismo Daniel Angelici, expresidente de Boca, y Carlos Tevez, que a esa altura ya se había retirado del fútbol, había puesto mucho dinero de su bolsillo para facilitar la operación, como consecuencia de la gran amistad que tienen con el cordobés.

"No me fui regalado ni a préstamo, Boca cobró creo que 2.000.000 de dólares por mi pase, no me fui jugando pero no reniego de eso. Estoy bien en Colón, la paso bien, estoy mucho más tranquilo y relajado, el mundo Boca es una tormenta las 24 horas", manifestó Wanchope Ábila en una charla con el youtuber Ezzequiel.

Saralegui Wanchope.jpg Prensa Colón

En aquel momento, se informó a través de los medios nacionales que "la cifra extraoficial que trascendió por la totalidad de la ficha del atacante de 32 años que tenía vínculo en la Ribera hasta fines de 2022 es de 1.700.000 dólares. Pese a haberse hablado de un plan de pagos dividido en dos (un millón de dólares al contado y el resto en concepto de objetivos cumplidos), se pudo saber que a las arcas de Boca ingresará un monto fijo que no quiso ser revelado. El bonus por metas estaría vinculado al contrato del futbolista con la entidad santafesina".

Por lo que se pudo saber, Colón deberá desembolsar una cifra millonaria en dólares, entre febrero y marzo, por la segunda cuota que tenía pautado con Boca al momento de concretar la operación. En tanto que también está pendiente la disputa de un partido amistoso, donde la recaudación, que se estima en 400.000 dólares, le correspondería a la entidad de la Ribera.

Mientras tanto, cuando a José Vignatti se le preguntó en los últimos días por la situación de Wanchope Ábila manifestó que es "intransferible", más allá de los rumores que hubo de una posible venta, de los interesados que aparecieron en el mercado de pases y de haberse sumado un mes más tarde a la pretemporada de Colón por haber permanecido en Qatar hasta la final del Mundial.